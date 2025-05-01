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政院提青年基本法草案 盼建共存共榮世代

中央社／ 台北1日電

行政院會今天通過「青年基本法」草案，明定政府應每4年擬訂青年政策白皮書，各級政府也應建立青年事務行政體系，且參酌各國普遍規範，將年齡以18歲至35歲作為青年定義。行政院長卓榮泰表示，青年是國家重要資源，草案有助建立共存共榮的世代關係。

行政院會今天通過「青年基本法」草案，將送立法院審議。草案共28條，重點包含明定立法目的、適用對象、主管機關、目的事業主管機關及各級政府權責事項；也定明政府應建立青年參與機制、保障青年享有永續社會及環境。

草案也明定青年定義，為18歲以上、35歲以下的國民，不過若其他法令就青年年齡的範圍另有規定者，則從其規定；草案規範，政府應每4年擬訂青年政策白皮書，另外各級政府也應建立青年事務行政體系、寬列青年發展費用，保障青年發展預算充裕。

此外，草案也要求，政府應建立青年在地支持系統，鼓勵青年參與地方創生及社會創新，獎勵青年返留鄉，並提供必要的協助、輔導及服務；同時應訂定居住與家庭政策，保障青年居住權益及友善育兒環境、強化家庭照顧及生育教養支持系統，且青年育有子女者，政府應積極採取提供獎勵、補貼、貸款協助等措施，協助其獲得宜居的家庭生活環境。

草案也規範，行政院應設置青年事務發展會報，由行政院院長召集學者專家、中央目的事業主管機關首長及青年代表組成，審議、協調、推動及督導相關事務。

行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會時轉述，行政院長卓榮泰會中表示，青年是國家重要的人力資源，為回應青年期待、協助青年實現個人尊嚴及價值，制定「青年基本法」，有助於建立共存共榮的世代關係。

卓榮泰指出，為持續推動落實「青年主流化」，政府應以青年為主體，從青年觀點通盤考量政策、計畫及措施，有效促進青年在各層面的發展，並保障青年參與公共事務的機會及管道，培植新時代青年具有民主素養，並成為健康堅韌的世界公民，以致力於社會永續發展。

主管 行政院 青年

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