台南500住戶抗議遭光電板包圍 陳亭妃：中央地方踢皮球

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聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
台南市麻豆區大地莊園社區500戶居民共同陳情，財團將在周邊近百公頃的魚塭養殖地設置太陽能光電，民進黨立委陳亭妃今在立院質詢經濟部長郭智輝，要求尊重地方民意。圖／陳亭妃辦公室提供
台南市麻豆區大地莊園社區500戶居民共同陳情，財團將在周邊近百公頃的魚塭養殖地設置太陽能光電，民進黨立委陳亭妃今在立院質詢經濟部長郭智輝，要求尊重地方民意。圖／陳亭妃辦公室提供

台南市麻豆區大地莊園社區500戶居民共同陳情，財團將在周邊近百公頃的魚塭養殖地設置太陽能光電，擔憂綠建築社區將被光電板包圍。民進黨立委陳亭妃今在立院質詢經濟部長郭智輝，要求尊重地方民意。郭智輝則說，待居民同意後，經濟部才會考慮放行。

陳亭妃表示，台南市麻豆區大地莊園社區，在20年前被規畫為南台灣第一個綠建築鄉村莊園，電線桿地下化、全區四周綠美化、數百公尺桃花心樹海，如今卻將變為被太陽能光電板包圍起來的社區。

陳亭妃指出，該財團以法玩法，利用法規漏洞，在未和當地居民完成溝通前，一方面向地方政府提出水產養殖農業許可，另一方面向經濟部能源署提出電業籌設許可，居民一直被蒙在鼓裡，等看到一棟一棟室內養殖場出現後，才發現茲事體大，原來不只是室內養殖，竟還有屋頂型太陽能光電板，「地方居民來不及反應，而中央、地方互踢皮球，更讓人民感到無助失望。」

陳亭妃說，目前這個申請案已取得地方政府的室內養殖農業許可，正向經濟部能源署提出屋頂型光電板的施工工作許可申請，要求經濟部要尊重地方民意，在未和地方居民溝通取得同意前，絕對不能同意核發工作許可證，且經濟部應主動盤點有哪些遠離人居的貧瘠地，並公告引導光電業者往貧瘠地區來設置，不該為了發展光電，影響人民的居住生活環境。

郭智輝今表示，當地居民反對，經濟部就不會強硬通過，案場待與居民溝通、取得同意後，經濟部才會考慮放行。

綠建築 陳亭妃

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