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柯建銘斷杖砸人 徐巧芯告發傷害出庭作證：未道歉就沒有和解可能性

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柯建銘斷杖砸人 徐巧芯告發傷害出庭作證：未道歉就沒有和解可能性

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯在立法院議場中遭民進黨總召柯建銘斷拐杖擊中，有鈍挫傷提告傷害罪一事，國民黨立委徐巧芯（右）下午前往台北地檢署說明。記者陳正興／攝影
國民黨立委徐巧芯在立法院議場中遭民進黨總召柯建銘斷拐杖擊中，有鈍挫傷提告傷害罪一事，國民黨立委徐巧芯（右）下午前往台北地檢署說明。記者陳正興／攝影

國民黨立院黨團日前提出反廢死、反戒嚴公投案，朝野攻防間，民進黨立院黨團總召柯建銘拿拐杖敲桌，拐杖斷成兩截，其中一節噴飛狠狠砸向立委徐巧芯，導致徐右手肘鈍挫傷。徐告發柯涉傷害罪，今已證人身分出庭，徐指出，尚未接到柯總召的道歉，目前沒有和解的可能性。

徐巧芯庭後受訪指出，她告發柯建銘在立法院傷害，檢座讓她用證人的方式陳述，已提供相關影片、照片等各式各樣證據，包含隔天她驗傷後，柯仍說「杖打藍白」顯然他是刻意攻擊和傷害，今檢察官說明的非常清楚，這是第一次偵查庭，「我已證人身分說明」證詞將會是檢察官判斷的此事的主要依據。

檢察官有詢問是否要和解？徐巧芯回答「沒有要和解」目前為止，無論是公開或私下，沒有接到柯建銘總召的道歉，因此沒有和解的可能性。徐巧芯說，「完全沒有道歉，當然沒有和解的可能，有道歉的話也要看是什麼樣的道歉，才能做確切決定」、「目前就是端看柯總召的誠意如何」

全案起源於，今年3月25日議事空轉一整天，晚上約7時20分韓國瑜進到議場表示藍白黨團要求依立法院議事規則第22條規定，「本次會議應該延長至排定委員質詢結束為止。」

民進黨團幹事長吳思瑤則手持「會議無效」看板，率零星綠委高喊會議無效，這時，柯建銘高舉拐杖敲打桌面，突然拐杖斷裂成兩截，其中一截狠狠砸向徐巧芯，徐巧芯驚慌尖叫、撿起砸傷自己的拐杖；徐巧芯當日到台大醫院驗傷，經診斷「右手肘鈍挫傷」並提出傷害告訴。

民進黨立院黨團總召柯建銘拿敲斷拐杖砸傷徐巧芯，徐巧芯告發傷害，今出庭作證。記者陳正興／攝影
民進黨立院黨團總召柯建銘拿敲斷拐杖砸傷徐巧芯，徐巧芯告發傷害，今出庭作證。記者陳正興／攝影
民進黨立院黨團總召柯建銘拿拐杖敲桌，拐杖斷成兩截，其中一節噴飛狠狠砸向立委徐巧芯，徐右手肘受有鈍挫傷提告傷害罪，徐巧芯至北檢說明。記者陳正興／攝影
民進黨立院黨團總召柯建銘拿拐杖敲桌，拐杖斷成兩截，其中一節噴飛狠狠砸向立委徐巧芯，徐右手肘受有鈍挫傷提告傷害罪，徐巧芯至北檢說明。記者陳正興／攝影
民進黨立院黨團總召柯建銘拿拐杖敲打桌面，拐杖斷成兩截，其中一截狠狠砸在國民黨立委徐巧芯身上，徐立即前往醫院驗傷，經診斷「右手肘鈍挫傷」。(圖／徐巧芯辦公室提供)
民進黨立院黨團總召柯建銘拿拐杖敲打桌面，拐杖斷成兩截，其中一截狠狠砸在國民黨立委徐巧芯身上，徐立即前往醫院驗傷，經診斷「右手肘鈍挫傷」。(圖／徐巧芯辦公室提供)
柯建銘拿拐杖敲桌，拐杖斷成兩截，其中一節噴飛狠狠砸向立委徐巧芯。圖／取自ＵＤＮ影片
柯建銘拿拐杖敲桌，拐杖斷成兩截，其中一節噴飛狠狠砸向立委徐巧芯。圖／取自ＵＤＮ影片

傷害罪 國民黨 徐巧芯 柯建銘 民進黨

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