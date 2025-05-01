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高金素梅批設國安法庭如白色恐怖 陳冠廷反控汙名化

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院內政委員會審查國家安全法修正草案，法務部次長黃世杰（左二）、陸委會副主委梁文傑（右一）備質詢。記者季相儒／攝影
立法院內政委員會審查國家安全法修正草案，法務部次長黃世杰（左二）、陸委會副主委梁文傑（右一）備質詢。記者季相儒／攝影

立法院內政委員會今審國安法部分條文修正草案，無黨籍立委高金素梅質疑，民進黨立委陳冠廷提出「應設立國家安全專業法庭」，如同白色恐怖時期，「這不是戒嚴，什麼才是戒嚴？」她批，新反共綠色恐怖。陳冠廷回擊，是提升司法對國安案件的專業審判能力，與威權時代軍審不同。

高金素梅質詢，在民進黨政府主導下，2019年修國安五法、列反滲透法，2022年又修國家安全法，現在打開全國法規資料庫，跟國家安全有關的法條多達397條，如今又要再次修國安法，「許多版本把法修的越來越嚴、管制的範圍也越來越寬。」

高金素梅點名陳冠廷的提案「應設立國家安全專業法庭，由具有國家安全相關專業知識之法官辦理」，她說，按照陳冠廷修法說明，近年因違法國家安全法的相關案件的判刑，都是輕判和易科罰金，須重新訓練一批可以達到績效、能判重刑的法官，不就跟當年的白色恐怖、戒嚴時期心態一樣，要用軍法官來判案，首謀判刑至少要15年以上，「這不是戒嚴，什麼才是戒嚴？」高金素梅批，新的反共綠色恐怖又要假借國安名目借屍還魂了？

刑事廳法官吳元曜表示，加強教育訓練目前都有在做，也尊重各案法官關於量刑的判斷。

陳冠廷稍早反擊，指出該提案是在現行民主憲政體制與法院組織法框架下，設立處理特定專業領域的專業法庭，目的在提升司法對國安案件的專業審判能力，主要是在提升審判品質，為「判得準、判得對」，與威權時代軍事審判不同。

陳冠廷強調，此次提案未涉及修改任何關於搜索、逮捕、羈押等偵查或強制處分權力的法律，也沒有賦予政府新的權力去侵害人民自由，只是要求由具備國安專業知識的法官來審理國安案件，並要求這些法官每年接受一定時數的國安專業訓練或在職研習，以確保其專業程度，將合理的司法改革措施汙名化為「綠色恐怖」，無助理性討論，更對國家安全構成風險。

國安法 陳冠廷 高金素梅

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