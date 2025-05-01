莊瑞雄要求完成蘭嶼醫院建置規畫 邱泰源允諾今年提出

民進黨立委莊瑞雄今在立法院質詢衛福部長邱泰源，質疑蘭嶼醫院設置進度停滯，並提出三項要求，包括醫福會應立即提出蘭嶼醫院興建計畫、匡列預算，並於今年內完成規畫。邱泰源也同意蘭嶼應要往興建醫院方向繼續邁進，並允諾今年會提出興建計畫。

莊瑞雄表示，蘭嶼核廢料貯存場自1982年設置至今已經43年，當地承擔超過10萬桶核廢料，且根據原民會於2018年作成「核廢料蘭嶼貯存場設置真相調查報告書」也指出，當年族人對核廢料貯存設施毫不知情，透過誘騙該設施為罐頭工廠與鐵工廠，意圖混淆當地居民，甚至在居民發現設施目的後，發起陳情與抗爭反遭調查，導致不敢發聲。

莊瑞雄說明，民進黨政府為彌補當年蘭嶼遭受不義，從2016年起，由前總統蔡英文代表國家向蘭嶼人道歉與展開真相調查，2018年免費提供曾居住蘭嶼民眾健檢，隔年2019年編列25.5億元補償，同時承諾擴充醫療量能。至今6年間包含監察院、原民會與台東縣政府對於蘭嶼醫療量能提升都有高度共識，但蘭嶼醫院的進度仍未落實。

莊瑞雄提出三項要求，包括醫福會應立即提出蘭嶼醫院興建計畫、匡列預算，並於今年內完成規畫；醫院應納入核廢料相關健康風險評估與長期監測功能；醫院未建成前，應增派行動醫療車與專科醫師，以維持基本醫療可近性。

邱泰源也認同其看法，表示同意蘭嶼應該要往興建醫院方向繼續邁進，並承諾會在今年提出興建計畫。