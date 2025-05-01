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政院：企業期待穩定電價 盼立院支持撥補台電

中央社／ 台北1日電

行政院日前通過特別條例草案，其中匡列新台幣1000億元撥補台電，但在野黨反對。行政院今天指出，許多業者透過產業之旅反映，盼別同時遭受電價與關稅衝擊，因此政府希望透過撥補，健全台電財務、調節能源價格，盼立法院朝野黨團支持。

為因應國際情勢、強化經濟社會及國土安全韌性，行政院會日前通過規模新台幣4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，財源將全數以歲計賸餘支應，其中930億元挹注產業支持方案，1000億元撥補台電。但在野黨立委陸續表態反對撥補台電。

若特別預算無法通過，電費是否調漲。行政院發言人李慧芝今天在行政院會後記者會表示，總統賴清德與行政院長卓榮泰展開多場產業之旅，過程中，產業界反映盼別同時遭受電價與關稅衝擊，因此行政院特別編列1000億元，希望健全台電財務，調節能源價格，減少對物價影響，也盼立法院朝野黨團能支持。

至於電價部分，李慧芝說，電價是否調整由電價審議委員會決定，但希望台電財務穩健後，電價審議委員會討論時，會有不同考量。

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