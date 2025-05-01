快訊

五一勞工大遊行！5千人上街諷民進黨不增國假 勞長撤案才能「在車上」

貴婦奈奈抵達北檢 被控吸金至少1億 下車不動聲色應訊

房屋稅2.0上路爆民怨 財政部擬延長租賃所得申報

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
財政部次長李慶華（左起）、行政院發言人李慧芝、勞動部長洪申翰、教育部青年署署長陳雪玉上午一起出席行政院會後記者會。記者蘇健忠／攝影
財政部次長李慶華（左起）、行政院發言人李慧芝、勞動部長洪申翰、教育部青年署署長陳雪玉上午一起出席行政院會後記者會。記者蘇健忠／攝影

房屋稅2.0今起開徵，雙北等縣市出現民眾房屋遭列「非自住」，導致稅單金額翻倍。財政部次長李慶華說明，當中出現資料轉換、民眾未申報符合自住條件等問題，經與各縣市商議後，已延長自住申報期限至6月2日，出租房屋適用優惠稅率部分也正研議延長申報期限。

房屋稅差別稅率2.0新制自2024年7月起實施，夫妻及未成年子在全國3戶以內房屋，須設戶籍才能享1.0％（全國僅有1戶）或1.2％（全國3戶內）自住稅率，否則將按3.2％到4.8％非自住稅率，課徵稅額至少增加1.67倍。

不過，新北市上千市民驚見繳款書上自住房屋被誤列為「非自住」，稅額暴增為3倍，稅捐稽徵處新莊等分處電話昨天一早就被打爆；北市也傳出類似情況。

李慶華今天在行政院會後記者會上解釋，今年房屋稅新制於5月1日至5月31日開徵，過程中碰到一些狀況，例如台北市在轉換自住房屋與非自住房屋資料時發生問題，市府已自行發現差異，預估有5萬多份稅單將重印，呼籲所有納稅義務人暫時不要繳納，已經繳的也會退稅，並給予延期的時間。

李慶華續指，新北市則是反應，部分2024年7月1日後新購的房屋可能已經設了稅籍，但沒有向稅捐稽徵處申報符合自住條件，財政部與各地方政府商議後已取得共識，考量自住條件須設籍並向稅捐稽徵處申報，因此把申報期限從3月24日延長至6月2日止，都可以補正。

她補充，雙北今天也提到，因為新制鼓勵民眾出租閒置房屋，給予申報租金所得達到當地一般租金標準者，可適用1.5％至2.4％的低稅率，很多房東可能不清楚新制，因此來不及在3月24日前申請，目前已在研議比照自住房屋，將申報期限延長至6月2日。

報稅 房屋稅

延伸閱讀

影／職安法修法增職場霸凌專章 包含明確職場霸凌定義

智慧客服、專人專線 財政部報稅客服同步上線

終於！美烏簽署礦產協議 美財政部：展現川普對烏承諾

房屋稅近1千戶誤課非自住稅率 新北向中央提報系統介接問題

相關新聞

公務員之死「蝴蝶效應」 專章明確定義職場霸凌 威脅孤立侮辱都算數

勞動部吳姓基層公務員之死，引爆國人怒火，促使政府更加正視職場霸凌問題。勞動部提出職業安全衛生法修正草案，包括強化源頭防災...

房屋稅2.0上路爆民怨　財政部擬延長租賃所得申報

房屋稅2.0今起開徵，雙北等縣市出現民眾房屋遭列「非自住」，導致稅單金額翻倍。財政部次長李慶華說明，當中出現資料轉換、民...

國安法只罰發展組織者、不罰參加者？ 梁文傑：法律授權不足

共諜案連環爆，立法院內政委員會今審查國家安全法部分條文修正草案，民進黨立委王美惠質詢時問，現行國安法針對中國發展組織統戰...

民政處長濫用個資 梁文傑：戶政、出入境、兵役對岸有興趣

共諜案連環爆，立法院內政委員會今審查國安法部分條文修正草案，內政委員會召委、民進黨立委張宏陸問，現在違反國安樣態非常多，...

顧立雄贈勳前美軍印太司令 盼未來持續挺台

國防部長顧立雄昨天接見由前美軍印太司令阿基里諾率領的國家亞洲研究局（NBR）訪團，並頒贈阿基里諾「三等雲麾勳章」，表彰其...

罷免案卓冠廷挑戰賴清德言論 究竟誰在混淆真相？

民進黨發言人、新北市議員卓冠廷上政論節目說，賴清德總統下令國民黨立委35個罷免案都要過，賴清德在民進黨中常會中澄清，他並未下令35個國民黨立委罷免案第二階段連署都要通過。這兩人一定有一人說謊，不是總統就是發言人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。