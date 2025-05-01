立委質疑個資恐遭洩漏給中國 陸委會：可能性很大

立委質疑，若民政處長都能洩漏個資，那台灣人的個資是否早就被洩漏給中國。陸委會副主委梁文傑今天說，可能性很大，包括戶政系統、入出境管理系統、兵役資料管理等，都是對岸有興趣的資料。

立法院內政委員會今天審查民進黨立委黃捷、沈伯洋、王定宇、陳冠廷、邱志偉等人所提國家安全法部分條文修正草案，邀陸委會副主委梁文傑、法務部次長黃世杰等人列席。

民進黨立委張宏陸質詢時指出，以前都說匪諜在身邊，但若連民政處長都可以洩漏個資，個資是否可能早就被洩露。梁文傑說，可能性很大，很多個資散落在各機關，戶政系統、入出境管理系統、兵役資料管理等，這些都是對岸有興趣的資料。

內政部戶政司長陳永智表示，使用戶政資料屬個資法所規範，超出法定使用目的之外就有違法問題，若涉及不法，檢調機關將查處；戶政司會促請地方政府依法處理，並進行監督與稽核。

民進黨立委黃捷問，國安法是否有修正必要。梁文傑說，「當然有」，舉例來說，現在國安法只處理為中共發展組織的發起人，但在很多案例中很荒謬，發起人被判有罪，但加入組織的人沒事，陸委會認為應修法納入「參與組織者」。

民進黨王美惠說，很多人說民進黨雖是執政黨，但匪諜就在身邊卻處理不好，她認為匪諜無論在哪裡都一定要查處。梁文傑表示，陸委會很努力在做，但法律授權、涵蓋範圍不足，所以需要修法，盼立委能協助改進。

黃捷及國民黨立委許宇甄、牛煦庭、王鴻薇等人質詢時，都關注政院版國安法修正草案何時能提出。黃世杰說，因為有跨機關的問題，要配合行政院的期程，會盡快提出；黃捷追問，今年是否有機會，黃世杰表示，應該可以。

黃世杰在回答牛煦庭質詢時也說，政院版草案因會有跨機關整合協調、配套部分，由行政院統籌辦理中；牛煦庭問，這會期是否會提出，黃世杰表示，會盡快，希望這會期提出。

另外，鏡報新聞網報導，中國透過親共的台灣黑幫分子，蒐集整理出一份「台灣黑幫武裝勢力分布圖」情資，該報告標記各縣市幫派據點、動員半徑、擁槍數量、幫主電話等詳細資料。黃世杰說，這現象在台灣觀察到很久了，會責成檢察機關依法查察。

梁文傑會前受訪時表示，這不是什麼新聞，長期以來運用台灣的幫派勢力，本來就是中國統戰滲透的手段之一，他們對香港就是這麼做，對台灣也不會例外，這是政府長期關注的事情。