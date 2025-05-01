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國安法只罰發展組織者、不罰參加者？ 梁文傑：法律授權不足
共諜案連環爆，立法院內政委員會今審查國家安全法部分條文修正草案，民進黨立委王美惠質詢時問，現行國安法針對中國發展組織統戰，只明確罰發展組織者，參加組織者無法明確處罰，盼無論如何都要處罰。陸委會副主委梁文傑表示，很努力在做，但法律授權不足。
王美惠指出，現行國安法針對中國發展組織來統戰，只明確罰發展組織者，參加組織者無法明確處罰，是否有問題？梁文傑坦言，國安法目前的規範範圍確實很窄，有必要檢討。
王美惠接著說，如果有協助中國滲透的匪諜，無論在哪裡、做什麼，都要處罰。梁文傑坦言，很努力在做，但法律授權不足，所以需要修法，也期望立法委員能一起協助。
另外，王美惠提出，立法委員赴中國大陸，一個敵國竟然不需報備，而修法要報備，竟然還有人要阻擋，實在難以理解。梁文傑則說，現行法是尊重各院提交名單，五院中四院都會提交名單，「只有立法院沒有交。」王美惠強調，一定要持續來努力防堵中國的滲透。
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