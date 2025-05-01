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政院：明年度總預算編列中 研議減列地方補助款

中央社／ 台北1日電

行政院主計總處主計長陳淑姿日前表示，將依據新版財劃法編列明年度中央政府總預算。行政院今天表示，總預算正在編列過程，而由於新版財劃法中，地方政府財源將大幅增加，因此正研議優先減列中央對地方的補助款。

立法院會3月12日否決行政院所提民國114年度中央政府總預算、財政收支劃分法覆議案，總統賴清德於3月21日公布114年度中央政府總預算及財政收支劃分法刪除及修正條文。行政院預計將針對總預算及財劃法修法提出釋憲，但明年度總預算已在編列過程，陳淑姿日前表示，將依據新版財劃法編列明年度預算。

媒體關注，新版財劃法中央須釋出大量財源，預計如何編列因應。行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時表示，總預算正在編列過程，而由於新版財劃法中，地方政府財源將大幅增加，因此正研議優先減列中央對地方的補助款。

至於政院擬對今年度總預算與新版財劃法聲請釋憲的進度，李慧芝說，由於立法院沒有提供今年度總預算的刪除與凍結金額，因此律師與專家正就主計總處提供的計算表，研究其中對中央政府不合理的負擔部分，一旦遞狀，將適時對外說明。

政院日前曾質疑，新版財劃法未分配事權，中央承接約新台幣4000億元的省府業務無法下放，還得多拿出3753億元的統籌分配稅款給地方，加上2501億元的一般性補助款支出，等於中央一年要減少15%的收入，施政將窒礙難行，未來中央重大計畫都恐受影響。

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