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民政處長濫用個資 梁文傑：戶政、出入境、兵役對岸有興趣

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院內政委員會今審查國家安全法部分條文修正草案，陸委會副主委梁文傑備詢。記者季相儒／攝影
立法院內政委員會今審查國家安全法部分條文修正草案，陸委會副主委梁文傑備詢。記者季相儒／攝影

共諜案連環爆，立法院內政委員會今審查國安法部分條文修正草案，內政委員會召委、民進黨立委張宏陸問，現在違反國安樣態非常多，個資會不會早就被洩露了？陸委會副主委梁文傑無奈笑說，可能性很大，很多個資散落在各政府機關內，戶政系統或出入境管理等都是對岸有興趣資料。

張宏陸質詢時說，以前都說匪諜在身邊，舉例如果現在連民政處長、局長都可以非法用個資，「我們個資會不會早就被洩露了？」梁文傑說，可能性很大，因為很多個資散落在各政府機關內，像是戶政系統或出入境管理、兵役資料管理等，基本上所有資料都是對岸有興趣的資料。

內政部戶政司也說，的確是會有可能發生，戶政系統受到個人資料保護法規範，必須按照個資法來搜集或利用，超出這樣法定的目的之外就會有違反個資法的問題，若涉及不法的部分，檢調機關已經在查處。

針對張宏陸要求機關應要主動查，戶政司說，會要求地方政府按照相關法令去做，內政部也會做監督跟稽核。

至於民代赴陸目前不用特別申報部分，梁文傑坦言，國安法不只有漏洞而已，涵蓋層面非常窄，只處罰兩種行為，其一是幫中共敵對勢力竊取機密或發展組織，大概就這兩種型態，但違反國安絕對不止這兩種，大家可以參考韓國國安法，包括幫北韓政權宣傳行為，都是禁止的，「我們國安法，我認為應該要補正很多東西。」

國安法

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