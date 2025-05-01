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傳中共收買幫派 民進黨團籲精進法規速調查

中央社／ 台北1日電

外傳中共收買台灣幫派當攻台內應，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，中共滲透已無孔不入，台灣相關法規跟政策都要再精進，請朝野立委趕快審國安法案，相關單位也要嚴肅地快速調查，必要時提出反制作為。

吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪，針對有報導指出，外傳中共收買台灣幫派，先掐住金流命脈，再策動其作為戰時裡應外合的第一波攻勢等議題，作相關說明。

吳思瑤說，中共的滲透已無孔不入、無所不在，因此台灣相關法規跟政策都要再精進、再強化，希望能拿出有效、有力的防範措施，也請朝野立委趕快審議國安法案，讓法制面能強化、政府的政策作為更有力。

吳思瑤表示，防止共諜滲透不是口號，當敵人步步進逼下，怎麼能不因應、不提防，因此民進黨團今天在立法院內政委員會安排國安法修法的詢答，也希望朝野立委顧台灣安全，不要再擋國安法案。

吳思瑤指出，對於黑幫被滲透的事件，希望相關單位趕快嚴肅地快速調查，必要時提出相關的反制作為，也要針對涉入的人士依法究辦。

媒體再度詢問，檢方偵辦前基隆市政府民政處長張淵翔涉嫌非法利用戶政系統個資、協助罷免議員連署事件。

吳思瑤指出，這是罷免行動中最大的舞弊事件，且當事人已認罪，司法單位要即刻偵辦，至於後續的行政作業，即罷免案是否持續往前走，這要尊重中選會及司法後續的作為，她無法置喙，只希望違法事情該辦就辦。

媒體也問到，國民黨多位立委針對核電議題今天去經濟部。吳思瑤指出，國民黨立委去經濟部集結或發聲，尊重其行動，至於核電議題，在立法院的場域可以好好理性對話，不需要動輒循體制外的手段。

國安法

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