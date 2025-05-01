影／職安法修法增職場霸凌專章 包含明確職場霸凌定義

行政院發言人李慧芝、勞動部長洪申翰、財政部次長李慶華、教育部青年署署長陳雪玉上午一起出席行政院會後記者會，勞動部部長洪申翰今赴行政院會報告「職業安全衛生法」修法重點，朝強化源頭防災、加強承攬管理、增設職場霸凌專章、及提高罰鍰上限額度，行政院長卓榮泰盼藉此督促事業單位落實職場防災責任、建構更友善的職場環境。

職安法6年來首次大修，起因於近年營造工程職災占比最高，而工程業主獲取最大利潤，投資工安成本卻過低，且其中層層轉包交付承攬，責任不明，風險3由下包廠商及勞工承擔，當前罰則又不具嚇阻作用，去年底又發生勞動部吳姓公務員之死，喚起各界對職場霸凌的關注。目前勞動部草案現已送行政院審議，力拚本會期送立法院。此次修法重點分為「強化源頭防災」、「加強承攬管理」、「完善職場霸凌防治」，以及「提高罰鍰上限」4大主軸。

修法也特別增訂職場霸凌防治專章，包含明確職場霸凌定義，要求雇主應依事業單位規模訂定不同防治措施，同時強化職場霸凌內部申訴調查及外部機制，當雇主於知悉勞工遭受職場霸凌，應立即採取有效適當措施，且自接獲申訴到處理完畢，雇主都須通報。