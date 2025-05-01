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顧立雄贈勳前美軍印太司令 盼未來持續挺台

中央社／ 台北1日電
國防部長顧立雄。圖／軍聞社
國防部長顧立雄。圖／軍聞社

國防部長顧立雄昨天接見由前美軍印太司令阿基里諾率領的國家亞洲研究局（NBR）訪團，並頒贈阿基里諾「三等雲麾勳章」，表彰其任內致力強化台美軍事交流及維護印太區域和平穩定的卓越貢獻，並期盼未來持續支持台灣。

青年日報今天報導指出，顧立雄表示，阿基里諾（John Aquilino）繼去年率領「下一世代國安領袖計畫」（CNAS）成員來訪後，今年再度帶領國家亞洲研究局訪問團來台，並於訪台期間晉見總統賴清德，顯見其持續關注台海周邊及印太區域情勢。

顧立雄指出，美國政府推動「太平洋嚇阻倡議」（Pacific Deterrence Initiative），不僅強化美軍在印太區域的作戰能量與兵力部署，也深化與友盟的合作，共同應對中共軍事擴張威脅。

顧立雄進一步表示，針對中共於4月1至2日無預警在台海周邊實施聯合演訓，包括美國、歐盟、日本、英國、加拿大及德國等國紛表憂慮與關切。

顧立雄說，國際間民主友盟對台灣支持至關重要，期盼阿基里諾未來持續支持台灣，深化台美各領域交流合作。

顧立雄

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