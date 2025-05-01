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說好了「5月加薪3%」有公僕沒領到 行政院：調整複雜、陸續入帳

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說好了5月加薪有公僕沒領到 行政院：調整複雜 陸續入帳

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

行政院長卓榮泰日前稱軍公教加薪3％將於5月入帳，今天卻有地方公務員質疑薪水與上個月相同，質疑政院說法跳票。行政院發言人李慧芝說，人事總處已將待遇調整發放給各主管機關，由於計算方式複雜，加上各地方政府及機關作業流程時間不一，但都會在5月陸續入帳。

總統府3月公布今年度中央政府總預算案，各界關注軍公教加薪3%何時入帳。行政院長卓榮泰4月22日赴立法院備詢時表示，5月就會發放；許多有公務員身分的網友質疑，目前薪水還是舊的，「根本沒入帳阿」。

對此，行政院發言人李慧芝今天在行政院會後記者會上說明，行政院人事總處日前已把相關待遇調整發給各主管機關，包括軍公教、約聘僱及工友都有調整。

李慧芝解釋，由於調整方式較為複雜，不只是加薪，加班費、退撫基金都要重新計算，若有離退職或調動單位都要重新計算，加上各地方政府、各機關作業程序不同，但都會在5月陸續入帳。

軍公教

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