稱「媒體議價法」影響關稅談判 黃彥男：不是立法好時機

「媒體議價法」草案討論多時，國民黨立委力推要有「強制議價權」，即便認為要透過基金會扶助媒體的立委，也認為議價權是當務之急。數發部長黃彥男今於立院答詢時表示，澳洲經驗最後沒成功，現在又碰上美國關稅問題，因此都還要再觀察；有立委追問，此時立法會影響談判、造成負面影響？黃同意並坦言，「我個人認為不是好的時機。」

立法院交通委員會今排審「新聞媒體與數位平台議價法」草案，數發部報告指出，支持「新聞有價」的理念，但澳洲、加拿大及歐盟等經驗都不理想，且現正值與美國關稅談判時刻，恐引發美國關稅報復，建議須審慎評估。

國民黨立委王鴻薇做提案說明，該法案討論已久，盼能採取「澳洲模式」立法保障「強制議價權」，媒體產業及從業人員能有應有報酬，也避免第四權式微；目前美國對等關稅也沒提及「強制議價權」的問題，數發部不應以此為理由拖；民眾黨立委張啟楷說明黨團提案，建議雙軌制，要有基金會做扶持，不過因跟時間賽跑，議價是當務之急。

黃彥男詢答時表示，現在主要關注兩大數位平台，包含Google、Meta，不過像澳洲2021年立法實施，結果Meta於2024年3月改變政策，不再與出版商續約，未來也不再有新一輪商業合作。所以「澳洲模式」雖然是很好的模式，但目前不成功，又碰上關稅問題，因此現仍要觀察，看什麼時候確定才最有利。

數發部次長林宜敬提到，數發部策略中，現在最配合是Google，捐了三年三億台幣交由「數位經濟暨產業發展協會」做「台灣新聞數位共榮基金」，同時也盼技術面找到新的商業模式。黃彥男也說，Google模式也很好，因此看立法前仍與各界溝通協調，看哪個方法最有效，除Google模式共榮機制以外，怎麼幫媒體數位轉型也是一個方向。