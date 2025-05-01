周萬來三度缺席司委會 綠委批「太上皇」備人形立牌質詢

立法院司法及法制委員會本周一連三天邀請立院法秘書長周萬來等人進行專案報告，繼前兩次缺席後，周萬來今三度缺席。民進黨立委有備而來，在備詢上放上周萬來的人形立牌，司委會召委莊瑞雄更批評，周萬來沒請假也不出席，嚴重藐視國會，簡直就是太上皇。

司委會本周三天會議邀請周萬來就不同議題進行專案報告，依序為「立法院議事空間運用現況暨整體院區未來治理規劃」與「立法院國會數位化推動進度及資安應對防護方案」、「3/25晚間本院違法會議及違法表決之適法性、是否有違公務員服務法？」以及「防止立法院成為國安破口，避免共諜滲透、機敏資訊洩漏等國安事件之防制措施」。

立法院周一以新聞稿回應，司委會所排定本周各項議程，均已逾越上開法定範疇，故本院幕僚長及各單位相關主管不應列席與會備詢，俾明分際，以彰法制。也因此，周萬來及立法院幕僚均未出席這三天的會議。

莊瑞雄表示，周萬來連來都不敢來，只要是有一定程度的官階，一定都要受到監督，結果周萬來沒請假，也不出席，嚴重藐視國會，立法院長韓國瑜可以這樣縱容嗎？立法院秘書長在立法院裡面橫著走，不受任何監督，簡直就是太上皇了，中華民國沒有任何一個高官可以享有這種待遇，而且也不應當，身為議事活字典的周萬來，不曉得今天的行為要翻到哪一頁解釋？

由於周萬來缺席，民進黨立委王義川自行攜帶周萬來的人形看板，放置在備詢台上，隨即上台對著人形看板質詢。王義川批評，周萬來什麼活字典？根本是囂張大尾啦，已經不是秘書長了，是太上皇。話鋒一轉，王義川還酸民眾黨立委黃國昌，指黃國昌三天沒來司委會登記發言，簽到完就跑了，根本就是沽名釣譽。

王義川「質詢」完後，依序換民進黨立院黨團書記長陳培瑜、民進黨團幹事長吳思瑤對著周萬來人形立牌質詢，結束後現場民進黨立委再針對周萬來缺席提出譴責案，隨後散會。