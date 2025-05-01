臉書、IG廣告去年首都詐11億 議員籲蔣萬安硬起來告Meta

北市去年因Meta廣告遭詐騙案件高達2288件，財損高達11億元，警方今年第1季甚至成功辨識且要求下架4000多則詐騙廣告，阻詐超過21億元潛在損失，議員要求市長蔣萬安硬起來，幫市民提告Meta。蔣說，將請法務局研究。

曾獻瑩指出，Meta旗下Facebook、Instagram長期淪為詐騙廣告溫床，去年光是台北市民因Meta廣告遭詐騙案件高達2288件，總損失金額11億元，平均每件財損近50萬元。市府追加預算0.92億元，就為讓孩子喝鮮奶，市民卻因詐騙廣告年損失11億元，他直呼這些錢能讓孩子天天喝鮮乳。

曾獻瑩說，北市警局今年1月至3月已成功辨識並要求Meta下架4313則詐騙廣告，若以每件詐騙導致50萬元損失估算，等同成功阻止超過21億元的潛在財損；他肯定市府在打詐工作上的努力，但也要求讓Meta負起該負的責任。

他提及詐欺犯罪危害防制條例第32條，當平台業者對於明顯涉及詐欺內容的廣告未即時下架，依法應與廣告委託刊播者、出資者負連帶損害賠償責任；北市警方下架逾4000則、市民被騙2000多則廣告，但Meta仍存在大量詐騙廣告，沒有善盡法律要求的責任。

曾獻瑩批Meta，在台灣賺得盆滿缽滿，卻不負責任地放任假訊息與詐騙廣告上架，大酸警察能識別的詐騙廣告，難道Meta自己辨識不出來？尤其中央一天到晚喊打詐，結果愈打愈多詐騙，要求市府硬起來，北市應成為六都第一個主動協助市民對Meta提告求償的城市。

法務局長連堂凱回應，蔣市長有責成秘書長，召集法務局、資訊局、警察局一起針對meta廣告下架討論。他坦言，回到司法體系，求償前提的要件必須是Meta明知或明顯可得而知是詐騙，而受害者是市民，市府沒辦法幫市民提告。

蔣萬安則說，將請法務局研究，希望能夠透過積極跨局處跟Meta溝通，研擬相關機制。