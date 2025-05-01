快訊

今年首颱有譜？鄭明典分析颱風生成機率

黃仁勳示警中國AI實力不落後！籲川普改變晶片出口 稱華為「難對付」

女青年大隊／一場爭議體檢 揭軍方控制隊員婚姻與身體

聽新聞
0:00 / 0:00

又沒收到世衛邀請函 衛福部長邱泰源：將組世衛行動團

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部長邱泰源說，還沒有收到世界衛生大會邀請團，台灣享有高醫療品質，也樂於跟世界各國互動，今年仍會組成世衛行動團，讓國際看到台灣。記者李青縈／攝影
衛福部長邱泰源說，還沒有收到世界衛生大會邀請團，台灣享有高醫療品質，也樂於跟世界各國互動，今年仍會組成世衛行動團，讓國際看到台灣。記者李青縈／攝影

今年世界衛生大會（WHA）即將在日內瓦登場，我國已經連續9年未受邀，大陸國台辦表示，台灣必須按照一個中國原則處理。衛福部長邱泰源說，還沒有收到邀請團，台灣享有高醫療品質，也樂於跟世界各國互動，今年仍會組成世衛行動團，讓國際看到台灣。

今年WHA將於5月19至27日在日內瓦舉行，台灣自2017年起便未獲邀。大陸國台辦發言人朱鳳蓮稱，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認「九二共識」，導致「台灣地區」參與世衛大會的政治基礎不復存在。陸委會回應，兩岸互不隸屬是客觀事實，中華民國有參與國際社會的正當合法權利，中共無權置喙。

邱泰源今早在立法院衛環委員會會前受訪表示，我國還沒有收到世界衛生大會邀請函。但是台灣過往一直熱烈參與國際間公共事務，而我國具有高醫療品質，也願意跟世界各國互動、協助其他國家，對於全球人民都應該受到健康照護的目標更能協助，不應該因為政治影響被拒於門外，今年依舊會組織世衛行動團。

邱泰源說，世衛行動團並不著重在地域上的內圍或外圍，只要可以被國際看到不管在哪個地方，我國都願意呈現醫療品質，以及關懷其他國家的熱情，過往在日內瓦的世衛行動團往往都是媒體焦點。

另外，隨著女性生育自主權利呼聲，事後避孕藥從處方藥轉為指示藥呼聲愈來愈高；食藥署上周周邀集相關團體開會，研擬參考日本作法，16歲以上女性如有需求，需在藥師面前服藥，且3周後到診所回診。邱泰源強調，目前還沒有共識，仍在溝通中。

邱泰源

延伸閱讀

引不當數據登國際期刊 衛福部正式投書籲請撤銷

總統賴清德讚論人計酬制 邱泰源：花東區域將擴大辦理

醫師投書「刺胳針」引錯數字 邱泰源：明討論澄清方式

邱泰源投書韓媒介紹健保機制與成果 籲擴大台灣在WHO角色

相關新聞

又沒收到世衛邀請函 衛福部長邱泰源：將組世衛行動團

今年世界衛生大會（WHA）即將在日內瓦登場，我國已經連續9年未受邀，大陸國台辦表示，台灣必須按照一個中國原則處理。衛福部...

關稅談判若「跪了」 綠憂大罷免恐難大成功

美國總統川普美東時間4月2日宣布對各國實施對等關稅，不久後宣布暫緩實施90天，僅實施10%基礎關稅，以利各國在這段時間進行貿易談判，但至今還沒有一份「川普協議」面世，遠在太平洋這岸的民進黨政府只能靠憑空想像端出4100億元特別預算因應衝擊，但立法院能否支持特別預算案全數過關，恐怕不是民進黨人的「當務之急」。 行政院長卓榮泰在立法院信誓旦旦地說，5月一定可以與美國談判，目標是爭取稅率不高於競爭對手，也會保護農民權益。民進黨內人士表示，如果卓榮泰所說為真，台美談判期間與大罷免投票時間可能「衝堂」，若關稅談判結果不如預期，甚至不利台灣，大罷免恐怕無法大成功。

朱立倫明知難成功仍喊「罷賴」 為426遊行後反攻鋪墊？

檢調偵辦大罷免連署案，國民黨陷入罷免、司法多重危機，號召群眾426上凱道，號稱25萬人集結激起在野鬥志，黨主席朱立倫順勢宣布520後推動罷免賴清德運動。不過，對於朱立倫宣稱要「罷賴」，藍營內部頗感不解，因為幾乎沒有成功的可能。不過藍營人士認為，「罷賴」其實有更深層的戰略考量，主要是為了接下來的作為作鋪墊。

共和黨議員：台灣有意向美國追購更多大豆而非巴西

美國關稅效應持續發威，台灣、日本等國以擴大對美採購來緩解川普多次提到的逆差。近期結束訪台行程的參議員芮基茲今天指出，台灣...

【總編開箱】倒閣罷賴催出25萬人上凱道 然後呢？

台北市長蔣萬安的倒閣，國民黨主席朱立倫的罷免賴清德總統，在現實上都是行不通的政治手段。「硬起來」的蔣萬安讓了無生氣的藍營帶來一絲火花，「狠起來」的朱立倫推動罷免賴總統有25萬人上凱道怒吼，然後呢？

青年基本法草案 政院今擬通過

為落實推動「青年主流化」政府，行政院會今天擬討論通過「青年基本法」草案。政務委員史哲指出，基本法雖無強制性，但有宣示意義...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。