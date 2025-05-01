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駐斯代表投書 籲世衛正視台灣對全球公衛貢獻

中央社／ 布拉格1日專電

斯洛伐克媒體「北約軍事」（NATOARMY.sk）刊登駐斯洛伐克代表李南陽投書，文中呼籲世界衛生組織（WHO）應正視台灣對全球公共衛生的貢獻，並支持台灣有意義參與即將召開的第78屆世界衛生大會（WHA）。

這篇投書文章以One World, One Health: Call forinclusion of Taiwan in the WHO為題，強調健康是基本人權與普世價值，呼籲國際社會勿因政治因素阻斷全球衛生合作，在面對全球貿易戰、供應鏈重組等國際挑戰影響公衛普及之際，全球更應緊密合作，讓台灣參與並作出貢獻。

李南陽指出，儘管受到政治挑戰，台灣始終積極參與國際衛生事務，並堅定支持全球衛生體系。自1995年推動全民健保制度以來，持續秉持「以人為本」、具包容性的醫療模式，連續7年在全球醫療保健指數排名第一，並在智慧醫療與國際健康資料分享領域領先全球，為國際健康資料共享、人工智慧醫療科技及智慧醫療解決方案的領導者。

李南陽表示，尤其台灣在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，以實際行動分享醫療物資、防疫經驗與公共衛生策略的實務經驗，展現台灣作為全球可靠夥伴的角色。然而，台灣至今仍被排除於WHO之外，主因在於中國長期扭曲聯合國大會第2758號決議及世界衛生大會第25.1號決議，以阻撓台灣參與。投書強調，這2項決議文中並未提及台灣，更未賦予中國代表台灣參與WHO的權利，此種政治曲解，對全球公共衛生造成嚴重阻礙。

李南陽呼籲，面對跨國界的公共衛生挑戰，全球更應展現團結與開放精神，以開放、靈活、專業及包容態度，接納台灣參與國際衛生體系。唯有攜手努力，才能共同迎戰挑戰，共同落實聯合國永續發展目標（SDGs）「不遺漏任何人」的願景。

適逢台灣積極推動、爭取以觀察員身分有意義參與WHA之際，本次投書指出台灣持續爭取國際社會支持，也彰顯台灣致力履行成為全球衛生體系重要成員的堅定承諾。

WHO 斯洛伐克

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