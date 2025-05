駐斯代表投書 籲世衛正視台灣對全球公衛貢獻

斯洛伐克媒體「北約軍事」(NATOARMY.sk)刊登駐斯洛伐克代表李南陽投書,文中呼籲世界衛生組織(WHO)應正視台灣對全球公共衛生的貢獻,並支持台灣有意義參與即將召開的第78屆世界衛生大會(WHA)。

這篇投書文章以One World, One Health: Call forinclusion of Taiwan in the WHO為題,強調健康是基本人權與普世價值,呼籲國際社會勿因政治因素阻斷全球衛生合作,在面對全球貿易戰、供應鏈重組等國際挑戰影響公衛普及之際,全球更應緊密合作,讓台灣參與並作出貢獻。

李南陽指出,儘管受到政治挑戰,台灣始終積極參與國際衛生事務,並堅定支持全球衛生體系。自1995年推動全民健保制度以來,持續秉持「以人為本」、具包容性的醫療模式,連續7年在全球醫療保健指數排名第一,並在智慧醫療與國際健康資料分享領域領先全球,為國際健康資料共享、人工智慧醫療科技及智慧醫療解決方案的領導者。

李南陽表示,尤其台灣在COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情期間,以實際行動分享醫療物資、防疫經驗與公共衛生策略的實務經驗,展現台灣作為全球可靠夥伴的角色。然而,台灣至今仍被排除於WHO之外,主因在於中國長期扭曲聯合國大會第2758號決議及世界衛生大會第25.1號決議,以阻撓台灣參與。投書強調,這2項決議文中並未提及台灣,更未賦予中國代表台灣參與WHO的權利,此種政治曲解,對全球公共衛生造成嚴重阻礙。

李南陽呼籲,面對跨國界的公共衛生挑戰,全球更應展現團結與開放精神,以開放、靈活、專業及包容態度,接納台灣參與國際衛生體系。唯有攜手努力,才能共同迎戰挑戰,共同落實聯合國永續發展目標(SDGs)「不遺漏任何人」的願景。

適逢台灣積極推動、爭取以觀察員身分有意義參與WHA之際,本次投書指出台灣持續爭取國際社會支持,也彰顯台灣致力履行成為全球衛生體系重要成員的堅定承諾。