共和黨議員：台灣有意向美國追購更多大豆而非巴西

美國關稅效應持續發威，台灣、日本等國以擴大對美採購來緩解川普多次提到的逆差。近期結束訪台行程的參議員芮基茲今天指出，台灣副總統蕭美琴已表達購買更多美國大豆的意願，而不是跟巴西買。

美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席芮基茲（Pete Ricketts）率跨黨派參議員訪問團於4月16日至19日訪問台灣，期間晉見總統賴清德，並接受蕭美琴及外交部長林佳龍款宴。

內布拉斯加公共媒體下午報導，代表當地的芮基茲於媒體電話會議上表示，「坦白說，台灣確實已經從我們這裡購買了很多產品。我們希望賣他們更多」。「我們有機會打破貿易壁壘，為內布拉斯加州的廠商開拓更多市場」。

芮基茲說，討論仍在進行中，台灣方面詢問能否降低台灣公司在美國投資所面臨的稅額。根據公開資料，台灣一年約進口258萬公噸的大豆，主要來源國為美國和巴西。其中向美國進口的量大幅高於巴西。

台灣打算擴大進口美國大豆之際，中國不斷減少或停止採購美國農產品作為反制美國總統川普（DonaldTrump）關稅的措施。中國官媒4月28日報導，4月有約40艘次巴西大豆船停靠寧波舟山港，年增48%。

除了追購大豆、台積電擴大對美投資，中油3月也簽署阿拉斯加液化天然氣（Alaska LNG）買賣暨投資意向書，推進台美能源合作，美國內政部長柏根（Doug Burgum）當時在社群媒體上轉發相關訊息，並表示期待與日本、韓國、泰國及其他重要夥伴取得類似進展。

中油3月20日發布新聞稿指出，這項計畫未來將成為美國LNG出口設施中距離台灣最近的LNG供應來源，無須通過巴拿馬運河，可有效縮短航運時間，降低航程風險，提升台灣天然氣供應的可靠性。

根據2024年台灣液化天然氣進口統計數據，總量為2100萬公噸，其中38%來自澳洲、占比居冠，其次為卡達25%，美國則為10%，排名第3。