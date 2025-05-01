整理包／五一勞工大遊行今登場 估5千勞工凱道發出怒吼 6大QA一次看

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聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
賴清德總統就任將滿一年，由數十個工會及NGO團體發起的「五一行動聯盟」今天五一勞動節舉辦「五一勞工大遊行」，將有逾5000名勞工上凱道。圖為日前以行動劇諷刺政府的各項勞動政策，都是「有」，但是「沒有好」。本報資料照片
賴清德總統就任將滿一年，由數十個工會及NGO團體發起的「五一行動聯盟」今天五一勞動節舉辦「五一勞工大遊行」，將有逾5000名勞工上凱道。圖為日前以行動劇諷刺政府的各項勞動政策，都是「有」，但是「沒有好」。本報資料照片

賴清德總統就任將滿一年，今天是5月1日勞動節，由數十個工會及NGO團體發起的「五一行動聯盟」今天下午展開「五一勞工大遊行」，以「反霸凌，要保障」為題，控訴當今台灣勞工仍面臨霸凌、低薪、過勞等困境，要求政府重視「反霸凌」、「降工時增國假」、「老年保障」。預估將有逾5000名勞工上凱道

聯合新聞網整理相關問答，謹供讀者參考。

問：時間、地點？

答：「反霸凌，要保障」2025五一勞工大遊行，地點在凱達格蘭大道，今天下午1時集會，下午1時30分出發。

問：今年遊行訴求是什麼？

答：總共7大訴求：1、反霸凌，要保障。2、降低工時，還我國假、增加特休、落實休息。3、反老年貧窮，要退休保障。4、抗通膨，要加薪。5、反對差別待遇，完整勞動三權，強化勞資協商。6、醫護教保補人力，勞權專業都保障。7、公正轉型要推動，要有勞工一起來。

問：遊行路線？

答：遊行隊伍從凱道出發，沿公園路、忠孝西路、中山南路遊行，最後再回到凱道集結。

問：流程？

答：主持人開場→總領隊、總指揮發言→醫療勞工代表發言→基層公務員代表發言。

問：參與的團體有哪些？

答：全國最大自主工會聯合組織「全國產業總工會」戴國榮理事長擔任總領隊，並由去年新成立的全國級工會聯合組織「臺灣工人鬥陣總工會」何政家理事長擔任總指揮。

第一大隊：工鬥總工會、桃市總、電信工會。第二大隊：全產總、高市產總。第三大隊：全金聯、全教總、北市產總、新北產總、南市產總、大高雄總工會、教保工會、自主工聯。第四大隊：醫療工會、勞權會、TCAN、其他聲援團體。

問：活動內容？

答：演出「撤案才能在車上」與「醫療崩壞中，請稍後」等行動劇後，展開遊行。遊行後的集結，號召群眾進行「終結霸凌、貼出保障」與、「只顧政權、不顧勞權」等集體行動，象徵對不公政策的憤怒與抗議，訴求政府正視勞工困境、立即回應民間呼聲。

資料來源／五一行動聯盟提供

2025五一勞工大遊行現場平面圖。圖／取自「五一行動聯盟」臉書粉專
2025五一勞工大遊行現場平面圖。圖／取自「五一行動聯盟」臉書粉專
2025五一勞工大遊行路線圖。圖／取自「五一行動聯盟」臉書粉專
2025五一勞工大遊行路線圖。圖／取自「五一行動聯盟」臉書粉專
2025五一勞工大遊行提出7大訴求。圖／取自「五一行動聯盟」臉書粉專
2025五一勞工大遊行提出7大訴求。圖／取自「五一行動聯盟」臉書粉專
賴清德總統就任將滿一年，由數十個工會及NGO團體發起的「五一行動聯盟」今天五一勞動節舉辦「五一勞工大遊行」，將有逾5000名勞工上凱道。本報資料照片
賴清德總統就任將滿一年，由數十個工會及NGO團體發起的「五一行動聯盟」今天五一勞動節舉辦「五一勞工大遊行」，將有逾5000名勞工上凱道。本報資料照片

凱道 工時 霸凌

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