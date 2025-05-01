青年基本法草案 政院今擬通過

為落實推動「青年主流化」政府，行政院會今天擬討論通過「青年基本法」草案。政務委員史哲指出，基本法雖無強制性，但有宣示意義，草案明定應建立青年參與機制、鼓勵青年返鄉，政府每四年應擬定青年政策白皮書。

「青年基本法」在國內討論多時，二○二四大選前更被視為總統參選人重視青年權益與否的指標。史哲表示，草案共廿八條，將青年定義為十八歲以上、卅五歲以下，若各部會、直轄市青年政策、計畫，因不同實際需求，可調整青年年齡範圍。

至於草案亮點，史哲說，草案要求政府制定政策、法規及計畫，「要考慮到活得最久的青年，未來能不能享用到，而不是在部分人的世代就享用殆盡」。

史哲表示，草案也將支持青年返鄉納入，並將青年世代重視的預防藥物濫用、心理諮商一併入法，因應數位時代可能出現的問題，包括防治數位暴力、數位詐騙、數位素養亦入列，並規範政府應協助以青年為主體的非營利組織及團體發展。

草案也規範四年須制定一次青年白皮書，以及在行政院成立「青年事務發展會報」，由行政院長召集學者專家、機關首長及青年代表組成。

不過，由於行政院已設立青年諮詢委員會，未來如何分工？史哲指出，青年諮詢委員會由青年組成，屬諮詢層次；青年事務發展會報涉及行政決策層次，能確保政府行動與政策白皮書相互落實。