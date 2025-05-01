新聞眼／陳亭妃、林俊憲互相「抹藍」 待賴主席拆彈

賴清德總統的本命區台南被視為綠到出汁，誰能贏得市長初選，幾乎「頭過身就過」，競爭也特別激烈。立委林俊憲、陳亭妃爭取出線的布局已久，地方到處可見兩人的形象看板，雖都扛著「信賴」大旗，網內互打廝殺已浮上檯面，甚至上演告御狀的戲碼。這場戲愈看愈熱鬧，就看宣稱要貫徹黨內民主機制的賴主席如何拆雷？

民進黨在台南執政卅年，儼然視市長為囊中物，只要過了黨內初選，猶如唾手可得。去年林俊憲、陳亭妃皆連任立委後，雙方陸續在市區掛出上百面形象看板，尤其都放上與賴清德合照，林俊憲的看板寫「信賴連憲」、陳亭妃則為「妃常信賴」，靠攏、爭取賴的青睞意味濃厚，也讓不少民眾相當疑惑：「不是選完了嗎？」

陳亭妃、林俊憲布局市長選舉已久，兩人鴨子划水，實際上暗潮洶湧，尤其黃偉哲兩屆市長將任滿，陳、林更是動作頻頻，像是同一個在地電廠引發民怨、颱風侵襲造成農損等，先後各自辦理會勘，讓中央部會官員重複南下，無視浪費行政資源，只為爭取更多選民的認同與支持。結果，苦的是官員，因為誰都不敢得罪。

近日兩人戰火引爆點也與政績有關，即新營區停車場工程動土，雙方互槓爭取經費的功勞屬於誰、誰在割稻尾？爭功的同時，也顯露綠營爭權的「吃相」。

這場網內互打，愈演愈烈，兩人僅「信賴」方面口徑一致，實則派系壁壘分明。被視為賴清德嫡系大弟子的林俊憲，猛轟陳亭妃政治夥伴南市前議長郭信良脫黨，進一步挑明指陳與國民黨關係曖昧；陳則回批林與國民黨立委謝龍介較為友好。兩人攻擊的共同點，都是想把對手「抹藍」。

賴清德二○一四年爭取連任台南市長豪取七成二得票率，是直轄市長民選以來最高紀錄，但林、陳為爭黨內初選出線互砍，幾乎已是刀刀見骨；台南近年弊案頻傳，八八槍擊案、爐碴案、光電弊案均審理未結，都是綠營未爆彈。林、陳如何給選民清新市政的期待，台南市民是否還是非綠不投，二○二六這場選舉還充滿變數。