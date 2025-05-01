聽新聞
0:00 / 0:00

陳亭妃中常會告狀 賴清德回「雙方在場再講」

聯合報／ 記者蔡晉宇屈彥辰／台北報導
民進黨立委陳亭妃昨天指出，黨內團結是現在最重要的，有關黨內問題都不回應，因為會傷了黨內和氣。記者胡經周／攝影
民進黨立委陳亭妃昨天指出，黨內團結是現在最重要的，有關黨內問題都不回應，因為會傷了黨內和氣。記者胡經周／攝影

民進黨台南市長初選提前開打，兩組對戰人馬民進黨立委林俊憲陳亭妃互指對方和國民黨關係親近，自己才是正綠軍。兩人紛爭，昨天從立法院一路戰到民進黨中常會上，陳亭妃會中還要請身兼民進黨主席的賴清德總統幫忙主持公道，賴清德表示，林俊憲不在現場，待兩造雙方都在場再講。

林俊憲日前公開點名陳亭妃，藉國民黨的力量來打擊黨內同志，更稱台南國民黨立委謝龍介派的議員都支持陳亭妃。陳亭妃昨天在立法院等電梯時巧遇謝龍介，謝要和陳握手，但陳轉身就走，兩人沒交集。

陳亭妃表示，她和謝龍介本來就不好，她在選舉贏了謝龍介五次，而且還告贏謝龍介，判賠廿五萬元，「台南問一下，有戰過的人會好嗎？」黨內團結是現在最重要的，有關黨內問題都不回應，因為會傷了和氣，現在是大罷免關鍵時候，要要同心協力拚罷免，不要傷了支持者的心。

民進黨立委林俊憲（圖）昨天表示，國民黨立委謝龍介派國民黨台南市議員，在每個選區都支持陳亭妃。記者胡經周／攝影
民進黨立委林俊憲（圖）昨天表示，國民黨立委謝龍介派國民黨台南市議員，在每個選區都支持陳亭妃。記者胡經周／攝影

林俊憲表示，台南市議會議長選舉，綠營出現了兩次跑票，都是謝龍介策畫，謝也曾在政論節目上沾沾自喜，而謝龍介合作的對象就是台南市前議長郭信良，謝龍介好意思否認嗎？

林俊憲指出，黨內應團結，不要結合國民黨，讓議員跑票，就是分裂民進黨，是對民進黨最大的傷害；他現在已經把大多數的民進黨台南市議員結合起來，而不是結合國民黨。

謝龍介則表示，每個議員也都是獨立個體，誰要支持誰，誰有什麼策略運用，相信台南選民都看在眼裡；他也陪林俊憲直播、騎腳踏車、甚至開箱辦公室，能做的盡量做，但是不要太過分，政治要有人性。陳亭妃則說，她絕對不會去和謝龍介拍片，也沒有去開箱。

由於陳亭妃、林俊憲都是民進黨中常委，該議題也延續到昨天中常會上。據轉述，陳亭妃本來會中想要反映此事，但由於林俊憲不在場，因此賴清德在會中並未處理該議題。對於媒體追問，民進黨發言人吳崢僅表示，中常會沒有討論這方面議題。

民進黨立委王世堅認為，陳亭妃不是今天才受委屈，但她從以前到現在所受的委屈，都是掛在胸前的勳章，相信陳亭妃會不以為意。

民進黨中評會主委賴瑞隆表示，大家高度關注台南狀況，任何政黨都不應該介入其他政黨初選事務，政黨內的人也要思慮清楚，不要想引用其他力量，相信黨會有一套機制去處理這些問題。

中常委 林俊憲 民進黨 王世堅 謝龍介 賴清德 賴瑞隆 郭信良 陳亭妃

延伸閱讀

被捲民進黨爭南市長提名 謝龍介：別把政治搞到沒人性

王世堅：陳亭妃受的委屈 是掛在胸前的勳章

【重磅快評】林俊憲鬥陳亭妃 臭出民進黨一鍋老鼠屎

林俊憲指謝龍介結合陳亭妃介入初選 陳亭妃：團結最重要

相關新聞

賴總統喊在野團結 朱立倫盼放國人一馬

美國關稅戰是否會進一步引發匯率戰，備受矚目。身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會表示，因應國際情勢，政府一定做勞工...

陳亭妃中常會告狀 賴清德回「雙方在場再講」

民進黨台南市長初選提前開打，兩組對戰人馬民進黨立委林俊憲與陳亭妃互指對方和國民黨關係親近，自己才是正綠軍。兩人紛爭，昨天...

新聞眼／陳亭妃、林俊憲互相「抹藍」 待賴主席拆彈

賴清德總統的本命區台南被視為綠到出汁，誰能贏得市長初選，幾乎「頭過身就過」，競爭也特別激烈。立委林俊憲、陳亭妃爭取出線的...

數發部：媒體議價立法 恐惹美關稅報復

Google、Facebook等大型數位平台長期無償使用傳統媒體新聞引發爭議，立法院今排審新聞議價相關草案，數位發展部書...

青年基本法草案 政院今擬通過

為落實推動「青年主流化」政府，行政院會今天擬討論通過「青年基本法」草案。政務委員史哲指出，基本法雖無強制性，但有宣示意義...

媒體議價立法 學者：不設基金 就不會碰到關稅議題

各國政府近年都在擬定媒體議價法，澳洲及加拿大是相對成功的案例；Google保持開放態度，Meta以降低臉書新聞流量因應。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。