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賴總統喊在野團結 朱立倫盼放國人一馬

聯合報／ 記者蔡晉宇鄭媁林銘翰／台北報導
民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會再次呼籲在野黨團結一致。圖／聯合報系資料照片
民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會再次呼籲在野黨團結一致。圖／聯合報系資料照片

美國關稅戰是否會進一步引發匯率戰，備受矚目。身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會表示，因應國際情勢，政府一定做勞工與全體產業的後盾，也再次呼籲在野黨團結一致。國民黨主席朱立倫則再度呼籲賴總統召開國是會議，在野願坐下來共商國是。

賴清德表示，政治立場可以不同，但守護國家主權、支持出口產業、穩定民生物價，絕對需要大家團結一致；行政院提出的特別條例草案，不僅因應美國關稅政策的影響，更要著眼於中長期的國家發展規畫，利用這次機會，將危機化為轉機、再轉為商機，讓台灣經濟再一次脫胎換骨。

賴也向在野黨喊話，台灣在絕大多數的國際評比，都是完全自由民主的國家，「黑的講久了，不會變成白的」，這些混淆視聽，執政黨有責任把事實、把道理講清楚、說明白，為政府的施政辯護，讓民眾了解真相。

朱立倫則在國民黨中常會表示，經濟風暴就在眼前，大家看不到安全的台灣；社會因政治嚴重對立，朝野無法溝通，造成社會動盪。他認為，美元再度大幅貶值，從月初的兌台幣卅三點二元，到昨天已跌破卅二元大關，少掉將近百分之四就是所有出口的毛利，下月美元繼續貶下去，如果有一天破了卅元，就等著看台灣經濟的大風暴即將來。

朱立倫說，他早就提醒六月美債危機，明明眼前有這麼嚴峻的挑戰，他多次呼籲一定要召開國是會議，賴總統完全置之不理；他還是誠心呼籲，「放國人一馬吧！」大家坐下來，朝野共同面對所有國內外的挑戰，在野願意坐下來與總統共商國是。

藍諷卓冠廷大實話 真心換絕情

此外，民進黨發言人卓冠廷日前指賴清德曾在民進黨中常會下達軍令狀，連署罷免卅五個藍營立委二階連署全都要過。不過，民進黨中常委陳茂松表示，賴昨澄清，他並未下令卅五個藍營立委罷免案第二階段連署都要通過，民進黨在罷免中的角色是從旁協助。

陳茂松在民進黨中常會後受訪表示，賴清德是說若二階段有一些公民團體需要幫忙，那就去幫，並沒有說卅五席要怎麼樣，卓冠廷可能看形勢就得意忘形，講得有點過火。國民黨則酸，卓冠廷對賴清德一片忠心，講出大實話，得到的卻是賴清德真心換絕情。

國民黨副發言人鄧凱勛表示，近期民調賴清德的滿意度呈現死亡交叉，顯然需要更多深綠基本盤的捍衛，才會有卓冠廷的「真心話」來加強深綠選民的狂熱，賴清德從民進黨立院黨團總召柯建銘手上搶過大罷免的主導權，儼然成為「柯建銘2.0」；卓冠廷身為民進黨發言人，又是賴清德的近臣，沒有賴清德囂張的指示，哪來卓冠廷的引述？得意忘形的是賴還是卓？

民進黨發言人吳崢表示，昨中常會並無相關討論。卓冠廷對陳茂松說法，也表示無進一步回應。

民眾黨發言人張彤質疑，卓冠廷大膽到假傳聖旨？身為執政黨發言人，公開造謠難道不用負責？賴政府已經信用破產，「接下來又要扯多少謊來圓謊，就讓我們繼續看下去。」

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