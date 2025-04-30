國會山莊與矽谷論壇 蕭美琴提台灣對美國至關重要3面向

副總統蕭美琴今晚（美東時間同日上午）以錄影方式於美國「國會山莊與矽谷論壇 (Hill & Valley Forum)」發表談話，闡述台灣對美國的未來至關重要的三面向，包含台灣的安全就是全球的安全、台灣能為美國產業復興帶來貢獻，以及台美必須共同引領人工智慧。

蕭美琴表示，台灣的韌性不僅是印太地區和平與安全的基石，「如果您關心以實力達成和平、重建美國產業基礎，也希望在人工智慧與科技競賽中保持領先，那麼現在與台灣的夥伴關係比以往任何時候都更加重要」。

台灣之所以重要有三個面向，蕭美琴指出，第一，台灣的安全就是全球的安全—「我們正努力強化韌性以捍衛安全」。台灣位處全球貿易、科技與地緣政治的交會點，台灣發生的事將影響全球經濟與自由世界的實力。「這就是為什麼我們不能原地踏步」。

蕭美琴說，台灣正投入大量資源發展自身防衛能力，不只向美國採購武器，更積極發展本土國防產業。本土國防能力可補強美國提供的支援系統，「讓我們在詭譎多變的環境中更具韌性、更快速也更具自主性」。

蕭美琴說，此外，我們也發起「全社會防衛韌性」倡議及行動，結合民間企業與公民社會，建立一個更完整的韌性與安全網絡。就像在座各位致力解決論壇所關切的科技與國防落差問題，我們也同樣努力運用臺灣的科技、製造業生態體系來支持國安需求，從無人機、飛彈零組件到雷達與次世代通訊，我們正建構能夠強化嚇阻力，補強弱點的能力。

「但我們也知道，國防不僅是關於要強化什麼工作，更重要的是和誰一起合作。」蕭美琴說，我們能成功嚇阻侵略，不只靠自身的實力，還要靠合作夥伴的力量。這就是深化與美國產業及科技夥伴關係非常重要的原因。我們尋求共同合作，以縮短創新與實踐之間的落差。

第二、台灣能為美國的產業復興帶來貢獻。蕭美琴表示，從更宏觀的角度來看，在美國致力振興工業和製造業的過程中，台灣可協助達成其目標。「我們不只是成品的供應者，更是與美國優勢互補的全方位製造業夥伴」。台灣擁有多項關鍵能力，包括高效科技的關鍵零組件生產、高精密工具機、導入AI的自動化生產流程，以及可靠、值得信賴的供應鏈生態。再加上美國在系統設計及軟體方面的創新，形成結合雙方優勢、實力倍增的產業聯盟。

蕭美琴表示，第三，提到產業的成功，不能不提到人工智慧。「我們有共同的願景：維護自由並提升人民能力的人工智慧，這讓台灣成為美國引領人工智慧時最好的夥伴」。

蕭美琴說，台灣獨特且高效的科技生態體系對於打造美國頂尖企業使用的先進人工智慧平台有重大貢獻，使這些企業能夠創新、成長及獲利。

蕭美琴表示，然而我們不滿足於過去的成就，台灣企業重視與美國人工智慧技術夥伴一起拓展和投資的機會，台灣政府也致力協助落實共同合作的雙贏路徑圖，不論是在台灣或美國，並致力降低貿易逆差，打造引領人工智慧的黃金年代。

「為何是台灣？因為我們做出成果，因為我們知道如何達成目標，因為我們相信自由。」蕭美琴說，數十年來，台灣在壓力下站穩腳步，同時保持敏捷、堅韌，從威權政權轉型為民主政體，以決心和毅力面對軍事威脅、假訊息、網路攻擊和經濟脅迫。「我們沒有屈服，我們因應調適並捍衛我們的自由，不斷茁壯。在威權勢力考驗著民主決心的世界，台灣已證明自由的人們終將堅持致勝」。

蕭美琴說，我們希望與美國在安全、產業和人工智慧領域發展夥伴關係並共同合作，打造所需、遏止威脅，以確保下一代不只承襲自由，更擁有守護自由的實力。