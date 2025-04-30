快訊

派出所停車被批「耍特權」 民進黨彰化縣議員賴清美遭停權1年

獨／川普掀股匯債三殺風暴 金管會對壽險壓力測試二大新指令曝光

「我們要求蠻高的」116升大學 台大僅一科系不參採數學

低薪高工、職場霸凌 民眾黨批綠「政策跳票」：慣老闆糟蹋勞工

中央社／ 台北30日電

民眾黨團今天質疑，民進黨執政後勞動政策全跳票，不僅沒解決低薪高工時，職場霸凌還增加。黨團總召黃國昌說，雖然前民眾黨主席柯文哲未能當選總統，但民眾黨團努力在立院實踐政見。

明天是五一勞動節，民眾黨立法院黨團總召黃國昌、副總召張啓楷今天偕黨團成員、台灣電力產業工會理事長歐子銘、台灣電力公司台東區營運處企業工會理事長謝雪霞、台灣專科護理師產業工會理事長洪志祥等人舉行「揭穿民進黨軟爛慣老闆，糟蹋勞工真面目」記者會。

黃國昌質疑，面對勞保、勞退保障不足部分，民眾黨團認為必須將「勞保撥補」、「政府負最終給付責任」等入法，民進黨官員卻處處反對。

黃國昌說，柯文哲去年應時任總統蔡英文邀請赴總統府，喊話應對勞保與長照保險制度等召開國是會議，坐下來好好談，面對問題解決問題，才是真正保障勞工；只可惜言者諄諄聽者藐藐，民進黨政府依舊毫無作為。

他說，雖然柯文哲未能當選總統，但開出的勞工政見，民眾黨團立委努力在立院實踐。民眾黨和民進黨最根本的不同，就是民進黨專開芭樂票，而民眾黨說到做到。

張啓楷質疑，明天就是五一勞動節，民進黨一直說「勞工是他心頭最軟的那一塊」，結果根本是「軟土深掘的慣老闆」，不但沒解決低薪高工時，還多了職場霸凌問題。

張啓楷說，民眾黨推動加薪二法已經三讀，讓職場薪資更透明、明定分潤共享經濟成長的果實，同時也修中小企業發展條例，企業替員工加薪，減稅額度由130%調至200%，員工企業雙贏。

他說，民眾黨更提案增訂家庭照護假，讓國人兼顧家庭與職場，接著增訂以「小時」為單位的親職假，並提出5/1勞動節、9/28教師節讓全國放假，避免「一家兩制」。

柯文哲 民眾黨 民進黨 職場霸凌 黃國昌

延伸閱讀

核管法立院下周審查 黃國昌：力推8月辦核三延役公投

批蔡英文勞動政見跳票 黃國昌：做功德才是賴清德真面目

黃國昌譏「那個人不重要」還扯到黃偉哲 黃智賢怒發千字文回擊

資深媒體人稱朱立倫「引清兵入關」 黃國昌嗆：「那人」沒重要性

相關新聞

預算遭刪凍不只影響「假日參觀」 總統府LINE帳號將暫停

總統府今天透過LINE官方帳號表示，因應立法院審議114年度預算刪凍結果，自5月1日起，總統府LINE帳號暫停服務，期望...

支持新聞有價 數發部將審「媒體議價法」草案：注意美關稅報復

Google、Facebook等大型數位平台，長期無償使用傳統媒體新聞，引發各國討論如何建立制度。立法院交通委員會明天將...

「426主揪」養生館老闆娘遭指非法放貸？立委鄭正鈐回應曝光

國民黨籍新竹市立委鄭正鈐被質疑動員外籍人士參加426反罷免集會，引發新住民剝削爭議。鄭正鈐委員辦公室澄清，未與涉案業者有...

媒體議價立院將審查 數發部：美對等關稅下須審慎評估

立法院交通委員會1日將排審「新聞媒體與數位平台議價法」草案，數發部報告指出，支持「新聞有價」的核心理念，但也提醒美國總統...

挪百萬辦「個人演唱會」！許銘春涉濫用就安基金 綠廉政會要求到會說明

勞動部前勞動力發展署北分署署長謝宜容涉貪，新北地檢署日前起訴，勞動部前部長許銘春遭告發挪用「就業安定基金」365萬元舉辦...

韓國瑜接見華僑訪問團 盼立法行政相互尊重

立法院長韓國瑜今天接見「羅省中華會館回國訪問團」，他表示，近期許多華僑訪台，都很關心立法院的最新動態。他期許國會與行政部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。