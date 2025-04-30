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挪百萬辦「個人演唱會」！許銘春涉濫用就安基金 綠廉政會要求到會說明

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
許銘春涉挪用就安基金，民進黨廉政會要求到會說明。圖／聯合報系資料照片
許銘春涉挪用就安基金，民進黨廉政會要求到會說明。圖／聯合報系資料照片

勞動部前勞動力發展署北分署署長謝宜容涉貪，新北地檢署日前起訴，勞動部前部長許銘春遭告發挪用「就業安定基金」365萬元舉辦「個人演唱會」案，台北地檢署指揮廉政署肅貪組以「他字案」蒐證調查中。民進黨廉政會今天開會討論此案，廉政會主委邱駿彥表示，要求許銘春盡快到會說明並釐清。

邱駿彥說，許銘春是因為國民黨市議員鍾小平去提告，她擔任勞長時就業安定基金的使用有點問題，經過今天的討論，以及比對審計部、勞動部提出的相關報告，廉政會決定盡快請許銘春到會說明並釐清，至於什麼時候過來，還要等她聯絡。

邱駿彥指出，相關案情一定要經過調查，檢調也還在查，所以廉政會也向相關部會要資料來處理，並交叉比對。

邱駿彥說，根據審計部報告呈現，有五千多萬元不符合就業安定基金使用，但也沒有特別明指是誰使用，所以需要許銘春特別到案說明，該案之前就已經立案，去年11月就著手調查此事，也跟相關單位徵詢資料，審計部也是最近才提出報告，檢調則仍在調查，對案情不予置評。

勞動部 廉政署 許銘春

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