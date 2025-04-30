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「426主揪」養生館老闆娘遭指非法放貸？立委鄭正鈐回應曝光
國民黨籍新竹市立委鄭正鈐被質疑動員外籍人士參加426反罷免集會，引發新住民剝削爭議。鄭正鈐委員辦公室澄清，未與涉案業者有合作，支持司法徹查，強調所有政治獻金均依法申報，並保留法律追訴權。
藍白陣營日前號召民眾426上凱道反罷免，鄭正鈐卻被質疑動員外籍移工參與活動，一名自稱為「主揪」的養生館女老闆跳出來力挺鄭正鈐，卻遭雙罷免總部發言人、曾代表民進黨參選立委的林志潔發現，該業者疑是從事高利放貸與張貼懸賞通緝公告，要求司法單位介入調查，並點出可能涉及對新住民女性的金融剝削問題。
林志潔指出，有支持者提供資料顯示，該名養生館業者常在社群平台發文「懸賞抓人」，對象多為越籍女性，懷疑其因貸款無力償還而遭通緝式追討。她強調，新住民在台金融處境弱勢，過去她擔任金融消費評議中心董事長期間，便發現許多外籍人士難以用正規管道解決金融糾紛，易淪為私人放貸的對象。
林志潔質疑，該養生館除提供按摩服務外，是否兼營放款業務？若有放高利貸情形，可能已涉重利罪；若張貼個資、照片懸賞通緝，則可能違反個人資料保護法。她並提到，有人檢舉該館曾張貼以「800K越南盾」為對價徵人參與反罷免活動的訊息，「這樣的動員究竟是出於理念，還是金錢誘因？」
對此，鄭正鈐委員辦公室回應，對於林志潔所稱養生館涉及非法放貸或懸賞通緝，鄭正鈐委員一概不知情，也未與該場所有任何合作關係。若真有違法行為，應由主管機關與司法單位依法徹查。鄭正鈐支持強化新住民金融教育與法治保障，反對任何形式的剝削與歧視。
此外，有關網紅四叉貓所提有關政治獻金登載情事，鄭正鈐委員辦公室強調，所有政治獻金支出皆依法據實登載，完整資料早已向監察院申報，並接受社會公開查閱與監督。若有以片面資訊操作政治抹黑，將嚴正譴責，並保留一切法律追訴權利。
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