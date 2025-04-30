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「426主揪」養生館老闆娘遭指非法放貸？立委鄭正鈐回應曝光

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
鄭正鈐委員辦公室回應，對於林志潔所稱養生館涉及非法放貸或懸賞通緝，鄭正鈐委員一概不知情。記者黃羿馨／攝影
鄭正鈐委員辦公室回應，對於林志潔所稱養生館涉及非法放貸或懸賞通緝，鄭正鈐委員一概不知情。記者黃羿馨／攝影

國民黨籍新竹市立委鄭正鈐被質疑動員外籍人士參加426反罷免集會，引發新住民剝削爭議。鄭正鈐委員辦公室澄清，未與涉案業者有合作，支持司法徹查，強調所有政治獻金均依法申報，並保留法律追訴權。

藍白陣營日前號召民眾426上凱道反罷免，鄭正鈐卻被質疑動員外籍移工參與活動，一名自稱為「主揪」的養生館女老闆跳出來力挺鄭正鈐，卻遭雙罷免總部發言人、曾代表民進黨參選立委的林志潔發現，該業者疑是從事高利放貸與張貼懸賞通緝公告，要求司法單位介入調查，並點出可能涉及對新住民女性的金融剝削問題。

林志潔指出，有支持者提供資料顯示，該名養生館業者常在社群平台發文「懸賞抓人」，對象多為越籍女性，懷疑其因貸款無力償還而遭通緝式追討。她強調，新住民在台金融處境弱勢，過去她擔任金融消費評議中心董事長期間，便發現許多外籍人士難以用正規管道解決金融糾紛，易淪為私人放貸的對象。

林志潔質疑，該養生館除提供按摩服務外，是否兼營放款業務？若有放高利貸情形，可能已涉重利罪；若張貼個資、照片懸賞通緝，則可能違反個人資料保護法。她並提到，有人檢舉該館曾張貼以「800K越南盾」為對價徵人參與反罷免活動的訊息，「這樣的動員究竟是出於理念，還是金錢誘因？」

對此，鄭正鈐委員辦公室回應，對於林志潔所稱養生館涉及非法放貸或懸賞通緝，鄭正鈐委員一概不知情，也未與該場所有任何合作關係。若真有違法行為，應由主管機關與司法單位依法徹查。鄭正鈐支持強化新住民金融教育與法治保障，反對任何形式的剝削與歧視。

此外，有關網紅四叉貓所提有關政治獻金登載情事，鄭正鈐委員辦公室強調，所有政治獻金支出皆依法據實登載，完整資料早已向監察院申報，並接受社會公開查閱與監督。若有以片面資訊操作政治抹黑，將嚴正譴責，並保留一切法律追訴權利。

養生館新住民老闆娘支持鄭正鈐動員上凱道，卻被爆經常張貼懸賞啟示討債，新竹市雙罷免總部發言人林志潔質疑鄭正鈐與新住民間金錢糾葛複雜。圖／取自林志潔粉絲頁
養生館新住民老闆娘支持鄭正鈐動員上凱道，卻被爆經常張貼懸賞啟示討債，新竹市雙罷免總部發言人林志潔質疑鄭正鈐與新住民間金錢糾葛複雜。圖／取自林志潔粉絲頁

罷免 通緝 鄭正鈐

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