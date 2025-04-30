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政院明擬通過《青年基本法》 每4年須制定政策白皮書

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院會明日將通過《青年基本法》草案，政務委員史哲30日表示，青年議題已成各縣市施政主流，據統計，已有10個縣市將青年事務列為一級單位，中央政府擬定的「青年基本法」，也是回應「青年主流化」議題，揭櫫當今社會對青年世代的重要價值。

此次草案主要明定青年定義為18歲至35歲，要求政府應建立青年參與機制、鼓勵青年返鄉、促進青年參與公共事務。條文中亦規範政府每4年須擬定青年政策白皮書，未來行政院長也將親自召集學者、部會與青年設置青年事務發展會報，透過提高決策層級，落實「青年主流化」。

草案中亦規範政府應考量國家發展方向、社會需求及政策願景，每4年擬訂青年政策白皮書，並要求行政院設置青年事務發展會報，由行政院院長召集學者專家、機關首長及青年代表組成，審議、協調、推動及督導相關事務。

青年基本法自2017年提出討論至今，教育部草案版本經與地方政府及相關部會協調，現已完成預告程序，預計明天通過行政院會，將函請立法院審議。

史哲說，賴政府重視青年議題，今年已推出青年百億海外圓夢基金，協助青年赴海外交流的海外翱翔組吸引4184人報名，高中生占1523人、18歲至30歲占2661人，最後錄取613人，競爭激烈，開放自由提案的圓夢工廠組共269人申請，錄取54人，預估後續申請人數還會上漲。

史哲表示，青年議題已成各縣市施政主流，據統計，已有10個縣市將青年事務列為一級單位，比如六都中就有四都成立青年局，另有8個縣市設立二級單位，且幾乎所有縣市都設置青年事務委員會或青年諮詢委員會，中央政府擬定的「青年基本法」，也是回應「青年主流化」議題，揭櫫當今社會對青年世代的重要價值。

此外，史哲指出，草案也規範，政府對青年返鄉應提供必要協助，且應採取具體措施促進青年身心健康、預防物質濫用、強化數位社會防治、支持非營利青年團體、4年須制定一次青年白皮書，以及在行政院成立青年事務發展會報，由行政院長召集。

教育部 行政院 青年 高中生

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