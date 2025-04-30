支持新聞有價 數發部將審「媒體議價法」草案：注意美關稅報復

Google、Facebook等大型數位平台，長期無償使用傳統媒體新聞，引發各國討論如何建立制度。立法院交通委員會明天將排審「新聞媒體與數位平台議價法」草案，數發部報告指出，支持「新聞有價」的核心理念，但也提醒美國總統川普上台後強調關稅公平性，立法恐引發美國採取關稅報復風險，建議須審慎評估。

立法院交通委員會明天審查媒體議價相關法案，目前藍綠白共有六大版本，分別為民進黨立委范雲、林宜瑾等人提出的「數位新聞發展與民主韌性法草案」草案，國民立委王鴻薇則提出「新聞媒體與數位平台強制議價法」草案，民眾黨團版本則為「新聞媒體與數位科技平台公平發展法」草案。

數發部、文化部、公平會等部會，明天將赴立法院列席詢答。根據數發部今天送至立法院的報告指出，美國總統川普政府上台後，強調建立公平且互惠的貿易關係，近期美國貿易代表署（USTR）針對「10項不公平數位貿易慣例」發表評論，評論指稱包括澳洲、加拿大在內的媒體議價立法，已損害美國經濟利益。

數發部報告分析，美國政府認為澳洲與加拿大皆針對大型美國數位平台設限，以資助其當地新聞出版商，推估對美國企業造成潛在成本達3.1億美元，使美國企業處於不利地位。而在這樣的國際氛圍之下，澳洲曾在2024年底提出徵收數位平台廣告年度營業額5％的法案，隨即因美方關稅報復威脅而撤案。

數發部報告還示警，「倘若我國未來實施類似媒體議價立法，亦不排除引發美國採關稅報復措施的風險」。

數發部在報告最後表示，數發部支持「新聞有價」的核心理念，不過考量當前國際局勢變化、AI等新興挑戰，以及國內法制與配套措施的複雜性，現階段認為，宜審慎參酌國際發展趨勢，廣泛凝聚社會共識，才能兼顧新聞媒體發展、數位平台合理營運及社會大眾的整體權益。