快訊

剴剴案保母認罪 蔣萬安祭重罰：劉姓姊妹各罰60萬元

巨業客運撞死東海女大生二次輾壓 檢起訴過失致死不認殺人

失去信任？川普坦言「普亭可能有點敷衍我」 仍稱俄希望停戰

國民黨籲召開國是會議 共商國內外挑戰

台灣醒報／ 記者章文╱台北報導

面對國內外重大問題、歧異與挑戰，國民黨主席朱立倫30日說，「為政以德，眾星拱之；為政以暴，離心離德」，唯有德政才能名留青史，他呼籲賴總統放民眾一馬，召開國是會議，共同討論國內與國際挑戰。

人民怒吼的本質

朱立倫30日下午在國民黨中常會指出，多達25萬的民眾26日上凱道，發出怒吼，這就是人民主場，這場活動是誰號召來的？其實就是那位坐在總統府裡的賴總統，但賴總統卻要大家改去天安門抗議，以及持續發動檢調搜索、羈押，嚴厲對待在野黨。

朱立倫認為，賴總統在26日後並沒有改變，而且已經忘了自己是中華民國總統，也忘了民眾賦予的權力是治國、團結台灣、安定社會、解決問題，而不是每天鬥爭，只為了自己的權力，以及民進黨能持續執政。

為政不能以德

朱立倫說，「為政以德，眾星拱之；為政以暴，離心離德」，唯有德政才能名留青史，而暴政會遺臭萬年，提醒賴總統，為政以德，要有包容心，民眾抗議的不只是獨裁，而是為政不能以德，不能包容任何的意見，也沒有認真努力讓民眾過好日子。

朱立倫表示，所謂好日子就是國家安定、社會安全、人民安心，但賴總統至今就職不到1年，國家有更安全嗎？兩岸兵凶戰危；台灣能源危機，經濟風暴就在眼前，讓大家看不到安全的台灣；社會也因為政治對立、朝野無法溝通造成動盪，這就是台灣的不安。

放民眾一馬

他也提到，美元、美債問題愈來愈嚴重，今天美元匯率再度大幅貶值，預估下月還會繼續貶值；他早就提醒6月有美債危機，以及台灣最可能受害，眼前有這麼多嚴重的挑戰，也多次呼籲賴總統召開國是會議，但賴總統就是置之不理。

朱立倫呼籲賴總統放民眾一馬，召開國是會議，朝野一起坐下來，共同討論國內與國際挑戰，讓國家更安全，社會更安定，朝野溝通對話是執政者應做的事情。

此外，朱立倫說，五月一日就是勞動節，但基層勞工非常委屈，台灣的經濟成果並沒有落實到勞工身上，至今普遍低薪、高風險，國民黨會全力支持勞工，放假是最基本的，國民黨會在立法院推動還假於民。

【更多精采內容，詳見

國民黨 朱立倫

延伸閱讀

朱立倫「罷免賴清德」 他指不可能任務、有望達到2目的

朱立倫對反罷免設KPI基層反彈？ 秦慧珠駁斥

林右昌批朱立倫背棄孫中山 藍怒回：別拿國父墊背

朱立倫喊罷免賴總統 藍指回應民眾需求、綠批為保主席之位

相關新聞

北捷禁飲食區開放買吃的？闖關議會失敗..未來不能再提

北市府為增加北捷商業收入，修正大眾捷運系統附屬事業經營管理辦法，升格為自治條例，並開放禁止飲食區內可購買飲食類商品，去年送議會法規會審議時，因反彈太大取消開放，今年續審仍遭反對。

政院明擬通過《青年基本法》 每4年須制定政策白皮書

行政院會明日將通過《青年基本法》草案，政務委員史哲30日表示，青年議題已成各縣市施政主流，據統計，已有10個縣市將青年事...

支持新聞有價 數發部將審「媒體議價法」草案：注意美關稅報復

Google、Facebook等大型數位平台，長期無償使用傳統媒體新聞，引發各國討論如何建立制度。立法院交通委員會明天將...

預算遭刪凍不只影響「假日參觀」 總統府LINE帳號將暫停

總統府今天透過LINE官方帳號表示，因應立法院審議114年度預算刪凍結果，自5月1日起，總統府LINE帳號暫停服務，期望...

國民黨籲召開國是會議 共商國內外挑戰

面對國內外重大問題、歧異與挑戰，國民黨主席朱立倫30日說，「為政以德，眾星拱之；為政以暴，離心離德」，唯有德政才能名留青史，他呼籲賴總統放民眾一馬，召開國是會議，共同討論國內與國際挑戰．．．

民進黨籲在野挺特別條例 促使電價平穩

兼任民進黨主席的總統賴清德30日呼籲在野黨支持台電穩定電價，通過行政院撥補台電1000億元的特別預算，盼在野黨相挺產業、穩定物價、照顧民生．．．

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。