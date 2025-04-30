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民進黨籲在野挺特別條例 促使電價平穩

台灣醒報／ 記者游清淵╱台北報導
在五一勞動節前夕，賴清德感謝所有為國家、為家庭打拚的勞工。(中央社)
在五一勞動節前夕，賴清德感謝所有為國家、為家庭打拚的勞工。(中央社)

兼任民進黨主席的總統賴清德30日呼籲在野黨支持台電穩定電價，通過行政院撥補台電1000億元的特別預算，盼在野黨相挺產業、穩定物價、照顧民生。

賴盼在野黨支持預算

賴清德主席在民進黨例行的中常會說，這幾週他和行政院長卓榮泰走訪各縣市產業，傾聽產業心聲，業者們都希望電價平穩，不要增加成本，因此政府在特別條例規劃「支持台電穩定電價」科目，盼獲得在野黨支持。

賴清德表示，這次特別條例，不僅因應美國關稅政策的影響，更要著眼中長期的國家發展規劃。利用這次機會，將危機化為轉機、再轉為商機，讓經濟再一次脫胎換骨。

勞動節前夕感謝勞工

他說，在特別條例4100億元中，除了支持產業與安定就業的930億元，另有強化國土韌性的1500億元，是為了加強台灣的基礎建設，以及全方位提升資通訊安全強化整體韌性，不僅是國際的趨勢與標準，對於產業的安全發展同樣重要。

另外，在五一勞動節前夕，賴清德感謝所有為國家、為家庭打拚的勞工，一起打造更堅實穩固的台灣。

他說，政府推出各項措施照顧勞工，像是支持受衝擊的企業辦理職能訓練，其中特別重要的就是「維持僱用安定」。因應國際情勢，政府一定做勞工與全體產業的後盾。

他呼籲在野黨，政治立場可以不同，但守護國家主權、支持出口產業、穩定民生物價，絕對需要大家團結一致。

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台電 賴清德 電價

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