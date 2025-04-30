預算遭刪凍不只影響「假日參觀」 總統府LINE帳號將暫停

總統府今天透過LINE官方帳號表示，因應立法院審議114年度預算刪凍結果，自5月1日起，總統府LINE帳號暫停服務，期望盡早恢復正常運作。

因應立法院審議114年度預算刪凍，總統府有多項因應措施，包括總統府夜間景觀照明日落後開啟最低光源模式，晚上12時後完全關閉；2月15日起，暫停每個月「假日參觀」活動。

總統府今天進一步透過LINE官方帳號宣布，因應114年度預算刪凍結果，5月1日起，總統府LINE官方帳號暫停服務，期望盡早恢復正常運作。

總統府說，民眾可以透過總統府官網、總統府YouTube頻道、總統府發言人臉書、總統府發言人YouTube頻道等平台，持續瞭解總統府相關訊息。