考量「國家發展方向」 政院版青年基本法草案將出爐

行政院會明擬拍板「青年基本法」草案，草案明定青年定義為18歲至35歲，要求政府應建立青年參與機制、鼓勵青年返鄉、促進青年參與公共事務。條文中亦規範政府每4年須擬定青年政策白皮書，未來行政院長也將親自召集學者、部會與青年設置青年事務發展會報，透過提高決策層級，落實「青年主流化」。

「青年基本法」自2017年提出討論至今，教育部草案版本經與地方政府及相關部會協調，現已完成預告程序，預計明天通過行政院會，將函請立法院審議。

行政院政務委員史哲說明，新政府重視青年議題，今年已推出青年百億海外圓夢基金，協助青年赴海外交流的海外翱翔組吸引4184人報名，高中生占1523人、18歲至30歲占2661人，最後錄取613人，競爭激烈，開放自由提案的圓夢工廠組共269人申請，錄取54人，預估後續申請人數還會上漲。

史哲表示，青年議題已成各縣市施政主流，據統計，已有10個縣市將青年事務列為一級單位，比如六都中就有四都成立青年局，另有8個縣市設立二級單位，且幾乎所有縣市都設置青年事務委員會或青年諮詢委員會，中央政府擬定的「青年基本法」，也是回應「青年主流化」議題，揭櫫當今社會對青年世代的重要價值。

根據「青年基本法」草案，青年定義為18歲以上、35歲以下，若各部會、直轄市青年政策、計畫因不同實際需求，可調整青年年齡範圍，草案也揭示政府制定政策、法規及計畫時，應鼓勵青年參與，建立青年參與機制。

史哲說，草案將支持青年返鄉納入，是很新的價值，也特別將青年世代特別重視的預防藥物濫用、心理諮商一併入法，因應數位時代可能出現的問題，包括防治數位暴力、數位詐騙、數位素養亦入列，並規範政府應協助以青年為主體的非營利組織及團體發展。

草案中亦規範政府應考量國家發展方向、社會需求及政策願景，每4年擬訂青年政策白皮書，並要求行政院設置青年事務發展會報，由行政院院長召集學者專家、機關首長及青年代表組成，審議、協調、推動及督導相關事務。

由於行政院當前已設立青年諮詢委員會，未來是否轉型青年事務發展會報，史哲則稱「不必然需要」。他說，青年諮詢委員會由青年組成，屬諮詢建議層次，青年事務發展會報則涉及行政決策層次，能確保政府行動與政策白皮書相互輝映落實。