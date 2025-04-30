五一勞工大遊行 提反霸凌、降工時7訴求

明天是5月1日勞動節，勞工團體依慣例將上街遊行，勞團提出「反霸凌」、「降工時增國假」、「老年保障」等7大訴求，要求政府重視及改善。

2025五一行動聯盟明天舉辦「反霸凌，要保障」五一勞工大遊行，預計下午1時在凱達格蘭大道開始集會並出發，行經公園路、忠孝西路、中山南路遊行，最後再回到凱道集結。

五一行動聯盟指出，台灣勞工當今仍面臨霸凌、低薪、過勞等困境，因此提出7大訴求，包含「反霸凌，要保障」、「降低工時，還我國假、增加特休、落實休息」、「反老年貧窮，要退休保障」、「抗通膨，要加薪」、「反對差別待遇，完整勞動三權，強化勞資協商」、「醫護教保補人力，勞權專業都保障！」、「公正轉型要推動，要有勞工一起來」。

五一行動聯盟表示，開場將演出「撤案才能在車上」與「醫療崩壞中，請稍後」等行動劇，遊行後將於凱道集結，將由總領隊與總指揮號召群眾進行「終結霸凌、貼出保障」與「只顧政權、不顧勞權」等集體行動，象徵對不公政策的憤怒與抗議，訴求政府正視勞工困境、立即回應民間呼聲。