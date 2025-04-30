綠協商「還假於民」拖延進度 牛煦庭仍樂觀：「這時間點」有好消息

國民黨立法院內政委員會召委牛煦庭今天召集朝野黨團協商「紀念日及節日實施條例」草案，攸關哪幾天放假的關鍵條文依舊沒有共識，改交由立法院長韓國瑜召集協商。牛煦庭表示，協商冷凍期過了，快的話，也許5月上旬會有好消息。

國民黨推動還假於民法案立法，內部整合5天放假日，分別為9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日、小年夜及5月1日勞動節全國放假。

牛煦庭今天召集朝野協商，民眾黨立委麥玉珍、陳昭姿主張12月18日的國際移民日要放假，讓大家認識移民多元文化及台灣族群包容的精神；無黨籍立委高金素梅、國民黨立委鄭天財主張6月26日訂為「原住民族抵抗日」，且堅持這天也要放假。

高金素梅說明，日本自1895年開始殖民統治台灣，同年10月31日更以「蕃地無主」為由，強行沒收原住民族世代傳承的土地。族人從此失去家園，被迫離開祖靈的土地，淪為社會邊緣。而更令人痛心的是，這套殖民體制在戰後不僅沒有終止，反而被國民政府接續列用，原住民族持續遭到壓迫與剝奪。

高金素梅說，在歷史上，原住民族從未沉默，反抗的火焰從未熄滅，從牡丹社事件、加禮宛事件、太魯閣事件等，每一次反抗，都是族人用生命對殖民說不的見證。其中，1914年的太魯閣事件尤為重要，族人在6月26日重創總督佐久間佐具太，重挫殖民統治的信心，也象徵原住民族捍衛家園與尊嚴的勝利時刻。這不僅是場戰役，更是原住民族反殖民意志的集體記憶。

民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，假設到時候真的被用粗暴的表決方法，強行通過三讀之後，行政部門立刻實施會有什麼困擾？內政部次長吳堂安表示，依照體例的話，是配合行政院的人事總處，在前一年公布下一年度政府機關上班的日曆表，這樣比較有穩定性。

由於民進黨立院黨團對所有須協商的條文均有意見，要求保留。牛煦庭宣布，全數保留送韓國瑜協商。

會後牛煦庭受訪表示，以客觀的結果來講，在法案審查期間，讓民進黨團充分發言，因為綠營對法條是比較保守的一方，但很遺憾是，民進黨團在放假天數有意見就算了，但其他技術性的條文，也每一條都有意見，只是徒增修法困擾，比如要不要懸掛國旗，它其實非常單純，但民進黨團硬是堅持要保留，拖延法條的審查進度。

至於是否支持國際移民日及原住民族抵抗日放假，牛煦庭說，雖然國民黨立院黨團在人數上有優勢，但尊重民眾黨立院黨團的主體性，所以韓國瑜協商時，在野黨終究要整合成一個版本，才有辦法運用人數優勢闖關，這一點相信兩黨團幹部會做出最有智慧的安排。

談及三讀時間，牛煦庭直言，這要看韓國瑜安排協商的進度，希望越快越好；理論上，因法案已過協商冷凍期，快的話，也許5月上旬就會有好消息。