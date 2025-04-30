為特別預算喊話在野 賴總統：黑的講久了不會變白的

行政院已通過經規模4100億元的特別條例草案，因應美國關稅新政，待立院審議。身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，因應國際情勢，政府一定做勞工朋友與全體產業的後盾，也再次呼籲在野黨，政治立場可以不同，但守護國家主權、支持出口產業、穩定民生物價，這絕對需要大家團結一致。

賴清德指出，這次的特別條例，不僅因應美國關稅政策的影響，更要著眼於中長期的國家發展規劃；利用這次機會，將危機化為轉機、再轉為商機，讓台灣的經濟再一次脫胎換骨。除了支持產業與安定就業的930億元，另有強化國土韌性的1500億元，是為了加強台灣的基礎建設，以及全方位提升資通訊安全。

賴清德說，強化整體韌性，這不僅是國際的趨勢與標準，對於產業的安全發展，同樣重要。而照顧民生的部分，政府匡列了1670億元，目的是穩定民生與物價，同時也納入培養高等人才、撥補勞健保、老屋修繕等項目。

賴清德表示，這幾周他和行政院長卓榮泰走訪各縣市產業，傾聽各產業的心聲，而業者們都希望電價平穩，不要增加成本，所以政府也在規畫「支持台電穩定電價」的科，台電已經在先前疫情時，自行吸收太多成本，政府要穩定電價，就要協助台電平衡財務。

賴清德指出，特別條例的各個項目，都是因應新的國際情勢，以及產業界第一線的意見，經過縝密規畫後所編列。為了提升台灣的整體韌性，以及強化產業競爭力，希望特別條例能獲得在野黨支持，在關鍵時刻團結一致，相挺產業、穩定物價、照顧民生。

賴清德也提及，明天是五一勞動節，他要感謝所有為國家、為家庭打拚的勞工朋友，一起打造更堅實穩固的台灣。近來，為了因應美國關稅政策的影響，在勞動部長洪申翰的帶領下，積極走訪各地工會，多方了解勞工朋友的意見。政府也推出各項措施來照顧勞工，像是支持受衝擊的企業辦理職能訓練，特別重要的則是「維持僱用安定」。

賴清德最後也向在野黨喊話，台灣在絕大多數的國際評比，都是完全自由民主的國家，「黑的講久了，不會變成白的」，關於這些混淆視聽，執政黨有責任把事實、把道理講清楚、說明白，為政府的施政辯護，讓民眾了解真相。