校長兼撞鐘？藍雙北黨部書記長一已請辭、一免派

檢調偵辦罷免綠委幽靈連署行動，國民黨新北市黨部書記長陳貞容及國民黨台北市黨部書記長初文卿，均被爆出2人擔任地方選委會的委員，遭質疑球員兼裁判。中選會表示，初文卿已於今年2月27日請辭，非現任委員；陳貞容雖是現任委員，因案羈押擬依法依規予以免派，正辦理作業程序中。

中選會稍早表示，因案羈押的初文卿是北市選委會前任委員，並非現任委員，先予敘明；另查已於2025年2月27日請辭北市選委會委員職務在案。北市選委會與中選會則無其他評論或回應。

至於陳貞容部分，中選會指出，陳雖是新北選委會現任委員，但因案羈押擬依法依規予以免除派任一節，刻正辦理作業程序中，新北市選委會與中選會定會依規盡速辦理。