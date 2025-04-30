校長兼撞鐘？藍雙北黨部書記長一已請辭、一免派
檢調偵辦罷免綠委幽靈連署行動，國民黨新北市黨部書記長陳貞容及國民黨台北市黨部書記長初文卿，均被爆出2人擔任地方選委會的委員，遭質疑球員兼裁判。中選會表示，初文卿已於今年2月27日請辭，非現任委員；陳貞容雖是現任委員，因案羈押擬依法依規予以免派，正辦理作業程序中。
中選會稍早表示，因案羈押的初文卿是北市選委會前任委員，並非現任委員，先予敘明；另查已於2025年2月27日請辭北市選委會委員職務在案。北市選委會與中選會則無其他評論或回應。
至於陳貞容部分，中選會指出，陳雖是新北選委會現任委員，但因案羈押擬依法依規予以免除派任一節，刻正辦理作業程序中，新北市選委會與中選會定會依規盡速辦理。
新北檢15日搜索國民黨板橋區、三重區黨部等30處，並約談20餘人，陳貞容訊後遭聲押禁見獲准。北檢19日聲押禁見國民黨台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文獲准，2人不服提抗告，高等法院今認定抗告無理由，裁定駁回，2人羈押禁見確定。
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