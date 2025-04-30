動物收容所安樂死要件 立委提案增無法自行飲食排泄

立委提案增訂動物安樂死要件，明定收容所內若動物無法自行飲食和排泄，或嚴重影響其他收容動物、人員健康時得考量安樂死。農業部長陳駿季今天表示，立委版本立場與農業部相符，建議依農業部版本修正。

現行動保法明定，對動物不得任意宰殺，除非為解除動物傷病痛苦，並避免對人類生命、身體、健康、自由、財產或公共安全有立即危險。

此外，現行條文也明定，動物不得任意宰殺的排除條件，也包含在動物收容所或縣市主管機關指定場所，經獸醫師檢查患有法定傳染病、重病無法治癒、嚴重影響環境衛生的動物或其他緊急狀況，嚴重影響人畜健康或公共安全等。

立法院經濟委員會今天審查動物保護法部分條文修正草案，其中不少立委增訂有關動物安樂死條件，例如動物生理狀態已無法自行飲食和排泄程度，或是嚴重影響收容所內動物、人員的安全健康等。

民眾黨團則提案增訂「動物長照」概念，增訂縣市政府的動物收容所應包含「需要安養長期照顧的動物」。

陳駿季在回應立委提案時表示，農業部的版本包含5大對策，包含加強飼主責任、提升動物收容管理、強化動物保護、精進寵物產業管理，以及動檢員執法賦權。

談及安樂死動物要件，陳駿季表示，立委增訂的條文立場與農業部立場相符，建議未來併案討論時採用農業部建議文字。

談及動物長照，陳駿季表示，以實務面而言，各縣市動物收容量能嚴重不足，若要長期照護需要更多收容所，否則會導致現在動物收容周轉率降低，對控制遊蕩犬產生負面影響，建請審慎評估。

陳駿季指出，農業部去年8月已提報版本至行政院審議，政院也完成審查動作，經行政院會通過後就能送到立法院，期待在5月就送來立院，與立委版本合併討論。