被捲民進黨爭南市長提名 謝龍介：別把政治搞到沒人性

2026地方選舉提前開打？民進黨立委林俊憲、陳亭妃均有意爭取2026台南市長選舉黨內提名，林質疑陳「藉國民黨的力量來打擊黨內同志」、「國民黨立委謝龍介派議員都支持陳亭妃」等，謝龍介被捲入綠營內部之爭。謝今日也表示，他曾跟林俊憲一起直播，但不要不講道義，把政治弄到沒人性。

林俊憲日前公開點名陳亭妃，藉國民黨的力量來打擊黨內同志，稱台南當地謝龍介派的議員都支持陳亭妃。陳亭妃也不忍，直接回擊林俊憲，林跟謝龍介比較好」，她跟謝龍介戰5次也贏5次。

陳亭妃今日在立法院遇到謝龍介，謝要和陳握手，但陳轉身就走。謝龍介受訪時，表示他沒有手下，每個議員也都是獨立個體，誰要支持誰，誰有什麼策略運用，相信台南選民都看在眼裡。他自己也陪林俊憲直播、騎腳踏車、甚至開箱辦公室，他能做的盡量做，但是不要太過分。

謝龍介也說，民調落後比較急，這可以體諒，也可以幫忙，但是要蹭的話，應該要有個底線，不要不講道義，把政治弄到沒人性。