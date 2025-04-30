快訊

王世堅：陳亭妃受的委屈 是掛在胸前的勳章

川普政府爆動用郵局抓移民！神秘單位曝光 幫調包裹照、查IP帳戶

整理包／準備好了嗎？白沙屯媽祖「粉紅超跑」明登轎 日程、禁忌一文掌握

荷蘭國王節酒會 吳志中肯定台荷關係蒸蒸日上

中央社／ 台北30日電

外交部政次吳志中昨晚出席荷蘭國王節酒會時表示，台荷關係近年蒸蒸日上，4月一次通過4項友台動議就是證明，台荷是共享自由、民主及人權價值的理念相近夥伴，相信未來雙邊關係將持續成長茁壯。

外交部今天發布新聞稿指出，外交部政務次長吳志中於29日晚間應荷蘭在台辦事處代表譚敬南（GuidoTielman）邀請，出席「2025荷蘭國王節」酒會，共同歡慶荷蘭年度最重要節日國王節，以及即將到來的荷蘭「解放日」（Liberation Day）80週年紀念。

吳志中表示，近年台荷關係在各層面蒸蒸日上，荷蘭眾議院這個月一次通過4項友台動議，呼籲荷蘭政府「反對中國升高情勢」、「強化與台灣貿易關係」、「派遣高階官員訪台」，並「支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）」，就是最好的證明。

吳志中也說，感謝荷蘭跨黨派政要對台灣的強力支持，並肯定荷蘭政府去年派遣軍艦通過台海。台荷是共享自由、民主及人權價值的理念相近夥伴，雙邊文化交流超過400年，相信未來台荷關係將持續成長茁壯。

吳志中並特地向今年夏天即將離任的譚敬南，感謝他自2020年上任以來，在推升台荷關係上扮演關鍵角色。

譚敬南致詞指出，對於即將離台倍感不捨。台荷共享自由民主價值，80年前結束歐戰後守護和平一直是雙方堅定的共同目標。台荷近年交流在雙方努力下蓬勃發展，不僅貿易額屢創新高，去年荷蘭眾議員正式首度組團訪台及台荷文化交流400週年都是雙邊關係的重要里程碑，期盼台荷在良好的基礎上，持續深化交流合作。

外交部說明，酒會場面隆重，出席賓客包括立法院副秘書長張裕榮、數位發展部長黃彥男及各界代表約300人。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

WHO 吳志中 外交部 荷蘭

延伸閱讀

索馬利亞不認台灣護照「30日起禁入境」 外交部：中國唆使

我駐比利時代表處被迫撤頂樓國旗 外交部：中國破壞國際現狀

出席教宗喪禮 吳志中：展現台灣是世界重要一份子

賴總統無法參加教宗喪禮 學者：外交部的努力沒得到正向回應

相關新聞

北捷禁飲食區開放買吃的？闖關議會失敗..未來不能再提

北市府為增加北捷商業收入，修正大眾捷運系統附屬事業經營管理辦法，升格為自治條例，並開放禁止飲食區內可購買飲食類商品，去年送議會法規會審議時，因反彈太大取消開放，今年續審仍遭反對。

校長兼撞鐘？藍雙北黨部書記長一已請辭、一免派

檢調偵辦罷免綠委幽靈連署行動，國民黨新北市黨部書記長陳貞容及國民黨台北市黨部書記長初文卿，均被爆出2人擔任地方選委會的委...

美元跌破32元！朱立倫：若貶破30元「台灣經濟大風暴將來臨」

美國關稅戰是否進一步引發匯率戰，引發外界矚目。國民黨主席朱立倫表示，美元今天已經跌破32元大關，他預期下個月美金還會繼續...

被捲民進黨爭南市長提名 謝龍介：別把政治搞到沒人性

2026地方選舉提前開打？民進黨立委林俊憲、陳亭妃均有意爭取2026台南市長選舉黨內提名，林質疑陳「藉國民黨的力量來打擊黨內同志」、「國民黨立委謝龍介派議員都支持陳亭妃」等，謝龍介被捲入綠營內部之爭。謝今日也表示，他曾跟林俊憲一起直播，但不要不講道義，把政治弄到沒人性。

林俊憲陳亭妃內戰鬥不完 反臭出賴神本命區一鍋老鼠屎

台南市是民進黨大本營，賴清德總統的政治本命區，掘地三尺都是綠油油，如今府城卻宛如高譚市，幫派火拚、貪官橫行，民進黨立委林俊憲、陳亭妃互鬥，再度臭出民進黨「一鍋老鼠屎」。

王世堅：陳亭妃受的委屈 是掛在胸前的勳章

民進黨台南市長初選競爭白熱化，民進黨立委林俊憲與陳亭妃間出現交鋒。民進黨立委王世堅今天表示，陳亭妃不是今天才受委屈，但她從以前到現在所受的委屈，都是掛在他胸前的勳章，相信陳亭妃會不以為意。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。