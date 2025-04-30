荷蘭國王節酒會 吳志中肯定台荷關係蒸蒸日上

外交部政次吳志中昨晚出席荷蘭國王節酒會時表示，台荷關係近年蒸蒸日上，4月一次通過4項友台動議就是證明，台荷是共享自由、民主及人權價值的理念相近夥伴，相信未來雙邊關係將持續成長茁壯。

外交部今天發布新聞稿指出，外交部政務次長吳志中於29日晚間應荷蘭在台辦事處代表譚敬南（GuidoTielman）邀請，出席「2025荷蘭國王節」酒會，共同歡慶荷蘭年度最重要節日國王節，以及即將到來的荷蘭「解放日」（Liberation Day）80週年紀念。

吳志中表示，近年台荷關係在各層面蒸蒸日上，荷蘭眾議院這個月一次通過4項友台動議，呼籲荷蘭政府「反對中國升高情勢」、「強化與台灣貿易關係」、「派遣高階官員訪台」，並「支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）」，就是最好的證明。

吳志中也說，感謝荷蘭跨黨派政要對台灣的強力支持，並肯定荷蘭政府去年派遣軍艦通過台海。台荷是共享自由、民主及人權價值的理念相近夥伴，雙邊文化交流超過400年，相信未來台荷關係將持續成長茁壯。

吳志中並特地向今年夏天即將離任的譚敬南，感謝他自2020年上任以來，在推升台荷關係上扮演關鍵角色。

譚敬南致詞指出，對於即將離台倍感不捨。台荷共享自由民主價值，80年前結束歐戰後守護和平一直是雙方堅定的共同目標。台荷近年交流在雙方努力下蓬勃發展，不僅貿易額屢創新高，去年荷蘭眾議員正式首度組團訪台及台荷文化交流400週年都是雙邊關係的重要里程碑，期盼台荷在良好的基礎上，持續深化交流合作。

外交部說明，酒會場面隆重，出席賓客包括立法院副秘書長張裕榮、數位發展部長黃彥男及各界代表約300人。

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