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王世堅：陳亭妃受的委屈 是掛在胸前的勳章

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王世堅：陳亭妃受的委屈 是掛在胸前的勳章

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委王世堅。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王世堅。圖／聯合報系資料照片

民進黨台南市長初選競爭白熱化，民進黨立委林俊憲陳亭妃間出現交鋒。民進黨立委王世堅今天表示，陳亭妃不是今天才受委屈，但她從以前到現在所受的委屈，都是掛在他胸前的勳章，相信陳亭妃會不以為意。

王世堅指出，他沒有說是誰在攻擊陳亭妃，因為他多在台北離台南太遠，不了解當地的狀況，但他認識陳亭妃20多年，以陳的做事、為人，不會在意這些所受到的委屈。王也說，現在才2025年，並非馬上就要市長選舉了，這種事情還不需要請黨主席賴清德出面調停。

民進黨中評會主委賴瑞隆表示，大家高度關注台南狀況，任何政黨都不應該介入其他政黨初選事務，政黨內的人也要思慮清楚，不要想引用其他力量，在初選上有所幫助，是非原則是很清楚的，相信黨會有一套機制去處理這些問題。

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