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捷克參院指中國曲解2758號決議 外交部：台捷友好密切

中央社／ 台北30日電

捷克參議院29日通過「關於中華人民共和國曲解聯合國大會第2758號決議內容，以及支持台灣參與國際組織」決議案。外交部今天表示，這項決議彰顯台捷關係密切友好，外交部長林佳龍感謝捷克參議院透過實際行動支持台灣。

外交部今天發布新聞稿指出，捷克參議院於29日通過「關於中華人民共和國曲解聯合國大會第2758號決議內容，以及支持台灣參與國際組織」決議案，反對中國對聯大第2758號決議的錯誤詮釋，強調該決議未確認「一中原則」，也拒絕中國據以主張台灣是中國的一部分，並重申支持台灣有意義參與國際組織。外交部對此表達高度歡迎與誠摯感謝。

外交部引述該決議案，聯合國大會於1971年10月25日通過第2758號決議，未提到台灣或台灣人民，未觸及台灣的政治地位、未決定中國對台灣的主權，也未對台灣在聯合國機構內的地位或參與情況作出說明。中國刻意扭曲聯合國決議，將危害聯合國的正當性與國際法的基本原則，呼籲中國尊重聯大第2758號決議的實質內容，停止為其政治目的濫用第2758號決議。

外交部提及，該決議文也支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、國際民航組織（ICAO）及國際刑警組織（INTERPOL）等多邊組織，並呼籲捷克政府在聯合國機構中，處理中華人民共和國對聯大第2758號決議的曲解與濫用行為，並支持台灣在該等組織中有意義參與。

外交部說，外交部長林佳龍對捷克參議院透過實際行動支持台灣表達誠摯感謝，並呼籲國際社會持續以具體作為反制中國錯誤詮釋聯大第2758號決議。台灣將持續與全球理念相近夥伴攜手合作，反制威權國家破壞國際秩序，共同捍衛全球民主陣營共享的核心價值。

外交部指出，捷克眾議院外委會去年12月12日通過決議案，反對中國不當連結聯大第2758號決議與「一中原則」，捷克參議院在5個月內也通過決議案反對中國曲解第2758號決議，展現捷克參、眾兩院對台灣的堅定支持，充分彰顯台捷關係密切友好。

2758號決議 ICAO WHO 外交部 捷克 林佳龍

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