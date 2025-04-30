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國家機器再出動？賴苡任：調查局無搜索票入民眾家

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
「地動刪瑤」召集人賴苡任今揭露，調查局無搜索票就進入民眾家。 圖／聯合報系資料照片
「地動刪瑤」召集人賴苡任今揭露，調查局無搜索票就進入民眾家。 圖／聯合報系資料照片

罷免綠委吳思瑤的連署行動持續進行，罷團昨收到陳情，有民眾中旬遭調查局上門詢問是否有簽署罷免吳思瑤的提議人名冊，調查局人員未出示搜索票就進入民宅，還要求在家中作筆錄、留筆跡、不得錄影，更問他是民進黨還是國民黨

「地動刪瑤」召集人賴苡任表示，經詢問陳情人相關細節，可確認調查局已針對罷免吳思瑤案第一階段補件展開調查。

賴苡任說，陳情人談及調查局當時上門時，手中持有1份第一階段的罷免連署書，並詢問他是否參與連署、是否為該份連署書的親筆簽名；陳情人雖坦承參與連署，但指出該份連署書上的筆跡並非本人書寫，且地址也有錯誤，質疑調查局所出示的資料有問題。

賴苡任認為，若真有偽造文書情事，應出示2份以上筆跡不同的連署書佐證，而非僅憑一份資料便登門質疑。

賴苡任指出，最令陳情人憤怒的是，調查局不僅未持搜索票，也並非以證人身分正式通知，卻直接進入民眾住宅要求筆錄、留下筆跡供日後比對，種種行徑皆違反常理。更誇張的是，當陳情人欲在自宅內錄影蒐證時，竟遭調查局人員阻止，最後還問「你是國民黨的還是民進黨的？」

賴苡任認為，根據陳情人所述他於3月1日、2日親赴連署站簽署連署書，該期間所使用表格是第一階段補件用版本，足以證明調查局已針對補件進行清查調查。事實上，此批連署書早已經中選會查對結果確認「提議前死亡0份、偽造情事0份」，完全沒有問題。如今調查局還要上門騷擾民眾，目的令人質疑。

賴苡任批，難道4月14日對第一階段送件連署書的「大搜索、大交保、大羈押」還不夠？現在連補件都要拿出來再辦一輪？

吳思瑤 國民黨 民進黨 罷免 連署書

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