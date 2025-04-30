消除職場霸凌 范雲提修法明定調查程序、設再申訴管道

5月1日勞動節將至，民進黨立委范雲今偕職場霸凌被害人及勞教團體公布「職業安全衛生法」修正草案三大亮點，包括將職場霸凌定義回歸「行為」而非結果，明訂霸凌調查程序，並比照「性騷法」增設「再申訴機制」，強化勞工職場霸凌求助與救濟管道。

現行「職安法」缺乏明確職場霸凌定義，申訴、調查、處理機制也都沒有法律規定，導致被害人總是求助無門。去年底勞動部吳姓公務員之死，喚起各界對職場霸凌關注，范雲分析去年至今接獲的20餘件職場霸凌陳情案，並與民間團體討論後，提出范雲版修法草案。

范雲說明三大亮點，首先是將霸凌定義回歸「行為」而非「結果」。職場霸凌定義不應限縮於「利用職務或權勢等關係」，因此納進同儕或下對上的霸凌樣態。此外，也不應以「致其身心健康遭受危害」為要件，而應以霸凌者言行是否失當為基準，即便被害者未表現出身心健康受危害，也不代表職場霸凌的「行為」不存在。

范雲續指，其次是「母法明定申訴、調查程序」，勞動部預告草案雖保障勞工可申訴職場霸凌，卻未將申訴、調查程序、處理期限、調查小組組成等要項明定於母法，她的草案參照性工法，包括外聘調查委員應佔2分之1並於2個月內完成調查，避免調查不公或無限拖延。

范雲指出，勞動部預告草案無再申訴機制，因此她的草案版本增設「建立再申訴機制」，被害人可向主管機關或由其設立的第三方機構提出救濟。

記者會現場邀請受職場霸凌的代表現身說法，包括台大醫院護理長霸凌案，是因調查小組組成方式及對霸凌定義的誤解，導致申訴不成立；新北代理教師遭校長霸凌案，則是因為身份而全無再申訴救濟機制，被勞工局和教育局互踢皮球。

此外，台南國小校長霸凌教師案三位被害人，一位被害人不敢向學校申訴、一位被害人將地方教育局申訴後又自行撤案，皆是擔心學校調查不公正、教育局包庇學校選擇隱忍，凸顯公正調查機制及外聘調查委員的重要。

全國教師工會總聯合會集體協商中心執行長洪維彬指出，學校受僱者應適用職安法，而非公務員體系處理，且校園職場霸凌來源不僅僅是校內系統，更應關注來自家長、社會團體，甚至學生的惡意對教師的霸凌態樣。