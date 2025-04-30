快訊

高雄小學校長偷拍少女…影片硬碟還藏校長室 重判9年

吃喝玩樂20家up！ 「5/1勞動節」省錢術超佛「買一送一」 超商咖啡手搖、美食餐廳、樂園景點優惠總整理

指在野戰獨裁搞錯方向 李艷秋：賴清德最在意被揭「無能」

罷免藍委丁學忠將達二階門檻 張麗善：已做好重新選舉準備

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善針對公民團體罷免立委丁學忠連署已達二階門檻表示，已做好重新選舉準備。
雲林縣長張麗善針對公民團體罷免立委丁學忠連署已達二階門檻表示，已做好重新選舉準備。

罷免國民黨雲林第一選區立委丁學忠的公民團體，已宣布二階連署份數已超越門檻，民進黨大動員罷免藍委，雲林縣長張麗善今表示，已做好重新選舉準備。

張麗善今受訪表示，我們知道他們勢在必行，一定會將二階完全完成，她覺得丁學忠表現很好，沒有罷免他的理由，但是現在民進黨整個在推動的情況下，這樣的一個波瀾，一定會嚴重衝擊到。

她表示，在第三階已做好重新選舉的準備，她也呼籲所有的鄉親，雖然我們有選舉、創制、複決，還有罷免權，但是罷免權不能被濫用。

對於表現好的立法委員，應更理性、更勇敢地保護好真正為我們做事的人，要出來投「不同意罷免票」來守護丁學忠，也要守護所有國民黨的立法委員。

國民黨雲林縣黨部主委、立委張嘉郡表示，已做好重新選舉準備，下月開始將透過客廳會、宣講等方式，呼籲民眾一同守護丁學忠。

丁學忠 國民黨 張嘉郡 張麗善 罷免 雲林

延伸閱讀

全台每10顆蒜頭9顆來自雲林 今年品質變好原因曝光

朱立倫喊罷免賴總統 張麗善：對領導人最大的諷刺

率藍委、議員現身凱道 張麗善批民進黨倒行逆施

罷免連署二階達門檻 國民黨立委丁學忠：我將正面迎戰

相關新聞

指在野戰獨裁搞錯方向 李艷秋：賴清德最在意被揭「無能」

國民黨上周發起凱道遊行「戰獨裁」，資深媒體人李艷秋表示，在野根本搞錯方向，賴清德總統真正在意的，是人民揭穿他是個「無能」之人，「戰無能」才是人民憤怒的焦點。

基民政處長洩個資高層授意？謝國樑：刑法我很清楚謹慎

基隆地檢署偵辦罷免綠議員涉嫌偽造文書案，基隆市政府民政處長張淵翔被聲押，昨晚法院裁定40萬元交保，張坦承違反個人資料保護法及偽造文書兩罪，協助國民黨罷免連署，嫌疑重大。基隆市長謝國樑今天說，尊重司法；至於議員質疑是否有「高層」授意？謝強調，他對於刑法的構成的要件，是非常清楚且謹慎的。

罷免藍委丁學忠將達二階門檻 張麗善：已做好重新選舉準備

罷免國民黨籍雲林第一選區立委丁學忠的公民團體，已宣布二階連署份數已超越門檻，民進黨大動員罷免藍委，雲林縣長張麗善今表示，已做好重新選舉準備。

罷免過最低門檻綠民代助攻 葉元之：民進黨議員都沒正事可幹

新北市立委葉元之罷免案第二階段聯署已過最低門檻至2萬6561人連署，未免無效連署無法進三階，今新北民進黨團總召廖宜琨帶頭掃街衝連署，葉元之對此表示民進黨議員都沒正事可幹。

「戰獨裁搞錯方向」 李艷秋列舉賴清德4件事曝「無能」

國民黨4月26日上凱道「戰獨裁」活動，資深媒體人李艷秋在「李艷秋的新聞夜總會」臉書粉專表示，426號稱25萬人去向賴清德總統「戰獨裁」，其實在野根本搞錯方向，「戰獨裁」跟大部分百姓無關，在野被司法東廠迫害，大部分老百姓也不關心，所以賴清德總統有恃無恐，「他真正在意的，是人民揭穿他是個無能之人」。「戰無能」才是人民憤怒的焦點。

罷團宣布二階達標 洪孟楷：正面對決籲支持者投不同意票

罷免二階連署進入倒數階段，罷免國民黨立委洪孟楷團體今天宣布二階連署收件達標。洪孟楷在立法院受訪表示，這是早已預料到的事，「接下來就是正面對決時刻」，將呼籲支持者出門投下不同意票；35名可能過二階的藍委也一定堅定合作，「一席也不能少」，共同度過難關。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。