批蔡英文勞動政見跳票 黃國昌：做功德才是賴清德真面目

明天是五一勞動節，勞權議題再度引發關注，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，前總統蔡英文過去提出六大保證，如今看來全數跳票，勞工從來不是民進黨心中最軟的一塊，賴清德總統要大家做功德，這才是民進黨的真面目，甚至放任高官權貴濫用就業安定基金。

民眾黨立法院黨團上午舉行「揭穿民進黨軟爛慣老闆，糟蹋勞工真面目」記者會，與會者手拿印有「工時要減少」、「薪資要增加」、「鼓勵組工會」、「照顧遭受職災勞工」、「支持青年中高齡就業」及「保障非典型勞動者」的紙面具，眾人共同撕毀象徵民進黨「六大政見」全數跳票。

民眾黨團副總召張啓楷表示，民進黨總說勞工是心中最軟的一塊，然而台灣勞工卻被慣老闆軟土深掘，除了長期面對低薪高工時問題，近年來霸凌問題也越來越嚴重，我國工時高居全球第六高、亞洲排名第二，2022年每年工時2008小時，2024年更是高達2030小時。

張啓楷質疑，如果勞工是心裡最軟的一塊，怎麼會任憑工作時間一直拉長，高於主要競爭對手日本與南韓，而我國特休假更是少於多數國家，2016年民進黨政府修法砍掉七天假，全國勞工加總少了4億4800天國定假日，民眾黨團已經提案修法要回五天假。

張啓楷還說，包括現任勞動部長洪申翰，還有勞動部前部長何佩珊、許銘春等人，三人都不是勞工代表出身，顯見民進黨根本不重視勞工權益。

黃國昌表示，蔡英文上台提出勞工六大保障，就連許銘春都承認全數跳票，因為勞工從來就不是心中最軟的一塊，賴總統希望大家做功德，這才是民進黨的真面目，民眾黨前主席柯文哲提出多項勞工政策，民眾黨立委都在立法院努力實踐其政策，「民進黨是專門開芭樂票的芭樂黨，民眾黨才是說到做到的政黨。」

針對開放警消組工會，黃國昌提及，民進黨團總召柯建銘直言「警消組工會配合中共」，抹紅抹到勞工身上，可惡至極莫此為甚，如此發言難道不用出來道歉，如果按照柯建銘的邏輯，過去提案修法的民進黨立委范雲、洪申翰，難道自家立委都是中共同路人。

黃國昌批評，如果勞工是民進黨心中最軟的一塊，怎麼還會放任權貴濫用就業安定基金，然而這些高官浪費的錢，竟然還要由納稅人來補，洪申翰卻持續下鄉造謠、撒謊講幹話，民眾黨團要把錢全部追回來，「想要用納稅人的錢來補，門都沒有。」

台灣電力產業工會理事長歐子銘表示，台電肩負穩定供電的任務，然而近年用電量增加，勞工負荷也越加沈重，例如邀請媒體拍攝摘除鳥巢，處理過程本已存在相當風險，同仁還要面對鏡頭取景等壓力，萬一不幸發生工安事故，直接變成意外現場直播，然而這些亮點都被高層收割，基層勞工心中只有委屈跟血淚。

台灣專科護理師產業工會理事長洪志祥則說，我國醫療體系正在崩潰，立法保障三班護病比，就是基層護理的最後防線，這是跨越黨派、牽涉全民的重要課題，希望政府提供合理的人力配置、更好的薪資待遇，不僅讓醫護人員擁有尊嚴的工作環境，所有病人也得以受到更安全的照護。