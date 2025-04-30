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指在野戰獨裁搞錯方向 李艷秋：賴清德最在意被揭「無能」

罷免過最低門檻綠民代助攻 葉元之：民進黨議員都沒正事可幹

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

新北市立委葉元之罷免案第二階段聯署已過最低門檻至2萬6561人連署，未免無效連署無法進三階，今新北民進黨團總召廖宜琨帶頭掃街衝連署，葉元之對此表示民進黨議員都沒正事可幹。

廖宜琨表示，立法院被藍白政黨亂刪預算、亂修法令，導致全民憤怒，地方許多補助都卡關，至今，國民黨立委卻仍然無動於衷，民代不願意為民服務，更在人民預算的刀口上糟蹋市民，根本不配為立委。現在是罷免連署的最後關鍵，希望大家能夠踴躍參加，用全民監督國會的力量，讓國家能恢復正常運作。

副總召蘇錦雄議員表示，黨團前往板橋參與罷免團隊的宣講與連署活動，現場獲得許多鄉親的熱情回應，幹事長山田摩衣議員認為現階段要衝高罷免連署的數量，除了要達到安全量之外，更需要高連署數量衝高後續的投票率。

書記長顏蔚慈議員強調，罷免成功才能讓國會恢復正常運作，面對罷免連署的最後關鍵，請所有鄉親要堅持理念、幫忙宣傳，因為，這場罷免活動不只是罷免葉元之立委的位置，更是守護國家制度的最後防線。

立委葉元之表示，自己今早就開始忙著質詢為民眾做事，批評民進黨議員每天沒事幹只會搞罷免。

今新北民進黨團總召廖宜琨帶頭掃街衝連署，葉元之對此表示民進黨議員都沒正事可幹。記者李定宇／攝影
今新北民進黨團總召廖宜琨帶頭掃街衝連署，葉元之對此表示民進黨議員都沒正事可幹。記者李定宇／攝影
今新北民進黨團總召廖宜琨帶頭掃街衝連署，葉元之對此表示民進黨議員都沒正事可幹。記者李定宇／攝影
今新北民進黨團總召廖宜琨帶頭掃街衝連署，葉元之對此表示民進黨議員都沒正事可幹。記者李定宇／攝影

國民黨 廖宜琨 民進黨 罷免 葉元之 議員

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